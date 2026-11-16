El experimentado portero de 41 años fue figura en los Canarios, que vencieron por 1-0 a los Bravos del Morro. Y lanzó dardos hacia la plana mayor del cuadro ariqueño, uno de los clubes del fútbol chileno que defendió en su dilatada carrera.

San Luis de Quillota ganó su boleto a la gran final de la Primera B gracias a un exquisito tiro libre de Guillermo Avello a poco del término del partido ante San Marcos de Arica. Pero también fue por la actuación de su portero y capitán, Nicolás Peranic, un bastión para mantener el 0.

El experimentado arquero, que tuvo pasos en primera división con Deportes Melipilla y la Universidad Católica, recuperó la titularidad en un momento culminante de la temporada 2026. Y respondió con creces, aunque tuvo un momento desagradable en el estadio Carlos Dittborn.

Algo que graficó perfectamente en su charla con TNT Sports. “Felicidad en este momento. Se había puesto tan cuesta arriba que finalizar el partido de esta manera da felicidad. Seguimos con la ilusión intacta que tenemos desde el día cero”, expuso Peranic.

Nicolás Peranic en pleno saque de fondo a favor de San Luis. (Andy Manzanares/Photosport).

Para él, fue un partido especial. Uno de los clubes que defendió en el fútbol chileno fue el ariqueño. Pero no recibió las manifestaciones que hubiera querido. “Tenemos un grupo espectacular”, expuso el golero de 41 años antes de desviarse del tema.

“Acá me putean pero sabes las cosas que hice por Arica, ponía plata de mi bolsillo para viajar. Entonces que me puteen los dirigentes me da un poco de bronca. Perdón, me fui”, le dijo al periodista Felipe Puccio en esa conversación que tuvieron al borde de la cancha.

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Para el golero de San Luis de Quillota, volver a jugar justo antes de la definición de la Primera B fue satisfactorio. “Tenemos un grupo espectacular. Arranqué el año. Tuve una lesión, Fernando (Abarzúa) agarró el arco y fue uno de lo mejores del campeonato. Tenemos un gran grupo de trabajo”, dijo Nicolás Peranic.

“Constantemente nos exigimos uno con el otro. No es verso que nos preparamos para jugar, el técnico decide. Le agradecí a Humberto por haberme puesto en este partido. Necesitaba un partido así, demostrar que estoy bien y vigente. Agradezco a Fernando por cómo se ha comportado conmigo”, expuso el avezado meta.

Humberto Suazo celebró así el triunfo de San Luis en Arica. (Andy Manzanares/Photosport).

Y prosiguió con los halagos al plantel de los Canarios. “Muchas veces se dice que somos una familia y esta vez te puedo asegurar que es así. El que está afuera apoya de la misma manera que cuando está adentro, eso se transmite y el técnico lo pregona. Se nos metió en la cabeza y vamos en esa línea. No es casualidad, (Martín) Carreño venía de una lesión, entró y lo hizo bárbaro”, aseguró.

Peranic fundido en un afectuoso abrazo con Gonzalo Bustos. (Andy Manzanares/Photosport).

También le consultaron por la suspensión de Gustavo Gotti, quien apelará la amonestación que lo sacará del juego decisivo. “Generalmente no suelo preocuparme de los rivales. Es un delantero de un calibre importante en la categoría y el fútbol chileno”, reconoció Peranic sobre el artillero de la división de plata, autor de 19 conquistas en el certamen.

“Estoy preocupado porque no tenemos a Nacho Meza suspendido y Facu Juárez, miramos para adentro lo que hacemos nosotros y lo que podemos controlar. El rival tendrá que hacer lo mismo. Será una linda final, Cobreloa es uno de los mejores equipos de todo el año. Los hinchas van a sufrir, pero se cierra el año con equipos que siempre fueron al frente y propusieron, eso es valedero”, cerró el experimentado golero.

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