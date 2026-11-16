El entrenador del cuadro loíno se refirió al duelo por el título del ascenso ante San Luis de Quillota del próximo sábado.

La Primera B todavía no tiene campeón, porque Cobreloa y San Luis de Quillota tendrán que jugar una súper final por el título, y por ende, el gran premio del ascenso a la Liga de Primera.

Los loínos estuvieron por largos minutos con la copa de la B en el bolsillo, ya que vencían con claridad a Puerto Montt, mientras que los Canarios no podían con San Marcos y recién marcaron en el final del partido.

Finalmente, Cobreloa y San Luis ganaron, por lo que este sábado se jugará una final, partido que ya calienta el entrenador de los naranjas, Mario Salas, quien quiere dejar a su equipo en Primera.

ver también Chupete Suazo lanza una indirecta a la ANFP y calienta la final de la B: “Me saco el sombrero”

Mario Salas anticipa la súper final de la Primera B

El Comandante habló tras el partido ante Puerto Montt y se mostró triste, ya que quería que todo se sellara en la jornada final de la Primera B.

“Es un triunfo que nos permite llegar primeros (por diferencia de gol). Estábamos esperanzados que podía ser hoy el día, ahora estamos en una definición que hace dos partidos era muy difícil“, señaló Salas.

Mario Salas anticipa la final de la B. Foto: Photosport

“Tenemos una nueva oportunidad para poder lograr el retorno. Vamos a demostrar que tenemos el hambre. Cuando pasa esto viene un bajón, pero este es un plantel muy maduro, con líderes con mucho recorrido”, agregó el DT loíno.

El ganador del partido entre Cobreloa y San Luis subirá de forma directa a la Liga de Primera, mientras que el perdedor se integra a la Liguilla por el ascenso en semifinales.

En síntesis

Cobreloa y San Luis jugarán una súper final este sábado por el título de Primera B .

y jugarán una este sábado por el título de . Mario Salas , entrenador de Cobreloa , lamentó no haber sellado el ascenso en la última fecha.

, entrenador de , lamentó no haber sellado el ascenso en la última fecha. El ganador ascenderá a la Liga de Primera, mientras que el perdedor jugará semifinales de liguilla.

ver también Oficial: la súper final entre San Luis de Quillota y Cobreloa tiene fecha confirmada

¿Cuándo y a qué hora se jugará la final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota?

La súper final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota se jugará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura.