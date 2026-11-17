Este futbolista de 24 años, un bastión indiscutido para Fernando Ortiz, hizo un repaso de su carrera, su campaña en 2026, su día a día con un ídolo y su pensamiento ante las redes sociales.

Colo Colo tuvo varios bastiones durante la campaña que lo coronó como campeón de la Liga de Primera 2026 y este fue uno de ellos. De hecho, se consolidó como titular indiscutido apenas arrancaba el certamen, que comenzó como suplente.

Las referencias son para un carrilero derecho que rápidamente tomó el lugar que parecía ir destinado a Matías Fernández Cordero. “Me adueñé de la banda, que en un principio no se veía así. Nunca dejé de trabajar, siempre con el mismo objetivo y foco. Gracias a dios se pudo dar. Salimos campeones, que es un sueño para un canterano como yo”, afirmó Jeyson Rojas en ESPN.

“Muy contento y con muchas ganas. He mejorado muchísimo, siento que no tengo techo. Puedo dar mucho más”, añadió Rojas, quien tuvo dos préstamos antes de consolidarse como titular en los albos nuevamente: pasó por Deportes La Serena y por Unión Española.

Jeyson Rojas en el festejo de Colo Colo en el estadio Monumental. (Foto: Instagram).

Rojas contó que a los 15 años llegó a Pedrero. “Me instalé a vivir a Santiago, estuve viniendo a prueba desde los 13. Luego empecé la vida acá, me vine solo. Llegué a una pensión donde compartí con compañeros de otras categorías. Ahí inicié hasta los 17. Me costó el arranque, era la primera vez que salía de San Javier”, afirmó el defensor.

La recomendación la hizo Atilio Tapia, veedor oficial del Cacique que lo vio en un torneo regional. Sin saber que Rojas compartiría con su ídolo en el Monumental. “Desde muy chico veía mucho a Arturo Vidal, que lo tengo de compañero. Muchos lo admiramos por la carrera y la persona que es. No me creo estar con él en el día a día”, expuso el marcador de punta diestro.

Jeyson Rojas felicitado por Arturo Vidal y varios compañeros. (Andres Pina/Photosport).

“Compartir con alguien que ha logrado tanto te llena de conocimiento, aprendes todos los días de él”, afirmó el jugador surgido del semillero albo. También confesó ser muy familiero y también alejado de las redes sociales. Lo definió de una manera muy particular.

Ante eso, dijo que “soy más chapado a la antigua. Me gusta mucho la libertad, salir a la naturaleza a estar con mi familia. Disfrutar esos momentos donde me olvido de todo, del celular. Es cuando más me siento pleno, libre y feliz. Hablo lo que quiero”.

“Las redes sociales tienen un poder tremendo. Ya sea para bien o mal. A mi parecer, no me gusta. No comparto con eso. Cualquier persona puede opinar y eso es lo que no me gusta. Lo más fácil es opinar de otra persona. No comparto porque tienen que estar en el lugar y saber qué se vive”, agregó sobre ese tema.

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Jeyson Rojas, bastión del Colo Colo campeón: “El Tano Ortiz es similar a Luis Mena”

Jeyson Rojas tuvo un entrenador en Colo Colo que reconoce como muy relevante para llegar a ser quien hoy es una pieza clave en el equipo campeón que dirige Fernando Ortiz. “Lucho Mena me dio la confianza y a dar rodaje en mi categoría. Fue en la Sub 17”, reconoció en Sportscenter Chile.

“Muchos de mis compañeros siempre eran citados a la selección, se iban a mitad de semana. Me quedaba un puesto y yo quería mostrar que podía ser opción y jugar. Él me dio confianza, fue de gran ayuda. Siempre me tiró para arriba, veía las condiciones que tenía”, añadió Rojas sobre el actual DT de la selección chilena femenina.

Jeyson Rojas festeja el gol que le anotó a Limache junto a Víctor Felipe Méndez. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Fue entonces cuando trazó el paralelo con su estratego en el Cacique. “Es un poco similar a lo de Luis Mena. El Tano viene, se te acerca, te habla, te dice las cosas como son. Te dice que sigas entrenando al máximo para cuando se dé la oportunidad, vas a jugar y estés preparado. Puede tocar cuando menos te lo esperas y tienes que aprovecharlo”, expuso Jeyson Rojas.

Fernando Ortiz le dio la confianza a Jeyson Rojas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Nunca vi que tenía el puesto asegurado, eso me llevó a ser lo que soy hoy. Pelear día a día como si no estuviera jugando, dando todo por querer estar. Creo que eso me llevó hasta aquí. Un poco más tranquilos cuando finaliza la primera rueda, con una gran ventaja, hubo un poco más de relajo. Pero siempre entrené al máximo como si tuviera que ir a la banca”, añadió el carrilero derecho.