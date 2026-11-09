El marcador central felicitó a un colega suyo en la zaga y aseguró que tiene méritos de sobra para conseguir un llamado a la Roja.

Después de ser un puntal en el título que Colo Colo logró en la Liga de Primera 2026, Jonathan Villagra debe sumarse a la selección chilena a contar de este lunes 9 de noviembre por la tarde. Aunque el defensor central admitió que tendría algún espacio para festejar.

Mientras Villagra cuenta las horas para ponerse a las órdenes de Nicolás Córdova tras haber debutado en la Roja durante la fecha FIFA anterior, le concedió una entrevista al panel que montó Todos Somos Técnicos en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

El zaguero central se sumó al estudio en plena cancha. Y recibió una consulta cuya respuesta sorprendió a varios. Le consultaron algo alusivo a la lesión que marginó a Benjamín Kuscevic de los dos amistosos que tendrá Chile ante Colombia.

Jonathan Villagra en una práctica de la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

En ese contexto, le preguntaron por algún compañero que le gustaría ver como seleccionado. “Me gusta mucho Jeyson (Rojas). Es un lateral que se proyecta mucho, defiende muy bien. Es rápido y agresivo”, aseguró Villagra sobre el carrilero derecho.

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“Me da mucha confianza, es muy rápido. Sabes que si pasa alguien, él está atrás. Era central, la pisa también. Tiene sus cosas”, agregó el marcador formado en las inferiores de Cobreloa que llegó al Cacique procedente de la Unión Española, donde sumó 105 partidos.

Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Iván Román, Jonathan Villagra y Matías Fernández celebran el título con el Cacique. (Foto: Colo Colo).

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Gozó con él en la selección chilena: Jonathan Villagra idolatra a Arturo Vidal

A pesar de que no jugó con él en la selección chilena, Jonathan Villagra confesó su admiración total con un compañero de Colo Colo. Precisamente el autor de la apertura de la cuenta, un golazo infernal que disparó la preocupación por el tobillo del Rey.

“Siempre admiré a Arturo Vidal. De chico, crecí viéndolo en la selección en los equipos internacionales”, afirmó Villagra en esa entrevista al programa estrella de TNT Sports. De hecho, agregó que el juego del Rey le generó mucha identificación siempre.

Jonathan Villagra y Arturo Vidal en acción por Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y compartir ahora con Vidal significa mucho. “Siempre me vi reflejado en él, hoy en día lo tengo de compañero. Así que feliz”, sentenció Jonathan Villagra, muy feliz por esta conquista que los albos sellaron en Chillán. Ya son 35 las estrellas en el palmarés del Eterno Campeón.

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