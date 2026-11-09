En Blanco y Negro no pierden el tiempo y desean que el organismo con sede en Luque les levante el castigo para 2027.

Colo Colo consiguió con tres fechas de anticipación el gran objetivo que se planteó para la temporada 2026 y es el nuevo campeón de la Liga de Primera.

Los albos fueron a Chillán para conseguir su estrella número 35 y lo consiguieron, porque vencieron por un ajustado 2-1 a Ñublense con un gol de Marcos Bolados en tiempo agregado.

La victoria de Colo Colo trajo otra consecuencia positiva para el campeón, porque de paso aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, volviendo a instancias internacionales tras un año de ausencia.

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Blanco y Negro apeló al castigo de la Conmebol

Colo Colo regresa a un torneo donde está suspendido, porque tras los incidentes ante Fortaleza en 2024 fue castigado por la Conmebol con cinco partidos de local sin presencia de público.

Los albos aún tienen que cumplir con tres duelos a puertas cerradas en partidos internacionales, situación que quiere revertir sí o sí Blanco y Negro de cara a la Copa Libertadores 2027.

El director deportivo de ByN, Daniel Morón, reveló que Colo Colo ya apeló al castigo de la Conmebol y busca que se le permita recibir hinchas en sus partidos como anfitrión en el estadio Monumental en la fase de grupos de la Copa.

Aníbal Mosa apela a castigo a Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Es más, el ex arquero anunció que el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, viajará en los próximos días a Paraguay para presentar información que le permita al equipo chileno ser perdonado.

Por ahora, Colo Colo tiene que jugar la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores sin su hinchada, tanto como local como en sus partidos de visita.

En síntesis

Colo Colo ganó la Liga 2026 y logró su estrella 35 ante Ñublense.

y logró su estrella 35 ante Ñublense. Colo Colo clasificó a grupos de la Copa Libertadores 2027 tras vencer en Chillán.

de la Copa Libertadores 2027 tras vencer en Chillán. Aníbal Mosa viajará a Paraguay para apelar el castigo de Conmebol contra Colo Colo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera