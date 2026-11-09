El defensor Diego Ulloa se mostró dichoso por lograr la estrella número 35 con el cuadro albo, con él como protagonista.

Colo Colo tenía que ganar ante Ñublense en Chillán para ganar con tres fechas de anticipación la Liga de Primera, aquello sucedió este domingo, pero todo se definió de manera dramática.

Los albos estaban quedándose con las ganas de ser campeones antes de tiempo, ya que igualaban 1-1, hasta que al minuto 92 apareció Marcos Bolados para marcar el 2-1 definitivo.

La jugada del gol del título de Colo Colo nació en los pies de Diego Ulloa, que tomó las banderas y se fue en ofensiva, le entregó un pase con lienza “a lo Jorge Valdivia” a Javier Correa, quien pifió y se la dejó a Bolados para el 2-1. Un defensor sumado al ataque fue clave.

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Diego Ulloa y el título número 35 de Colo Colo

Diego Ulloa, que jugó como marcador central ante Ñublense, habló tras la obtención del título de Colo Colo y se mostró emocionado, debido a que le costó ser considerado en el Cacique e incluso estuvo varias temporadas como cedido.

“Muchos recuerdos, la verdad que mucha gente que partió, que me ayudó en su momento a ir a entrenar cuando nadie más podía, cuando mi familia no podía. Hoy en día esto es para ellos, para mi familia, que sin la familia no se puede”, sostuvo el zurdo.

Marcos Bolados y el gol del título de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Es muy especial, la verdad que estoy como en shock todavía, era el sueño que siempre quise lo que más anhelaba en mi vida, así que vamos a trabajar, vamos a seguir. Esto es para todo el pueblo colocolino. Esto es para ellos a ustedes, se lo merecen”, agregó el zurdo.

Para cerrar, el seleccionado nacional comentó que “estuve cuatro años afuera, así que, nada más mucho lo disfruto y agradecerles a los compañeros, a toda la gente de Colo Colo, a mi familia, a la gente que siempre está, sobre todo a las malas”.

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