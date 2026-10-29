El entrenador del Cacique negó cualquier acto fuera de las normas del lateral izquierdo, quien perdió su puesto en el equipo titular.

Colo Colo abre la fecha 26 de la Liga de Primera en un partido clave ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental, duelo fundamental en la parte alba y baja de la tabla.

Los albos siguen en la cima de la tabla de posiciones a pesar de su mal momento (no ganan desde hace cuatro partidos), mientras que los penquistas están en zona de descenso y también requieren las unidades.

En la antesala al encuentro habló el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quien reconoció que la victoria es el único resultado que les sirve ante el Campanil.

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Fernando Ortiz y la ausencia de Diego Ulloa en Colo Colo

El Tano fue consultado en rueda de prensa por un jugador en específico, en este caso el lateral izquierdo Diego Ulloa, quien no estuvo citado para el choque ante Palestino y llovieron las especulaciones.

El zurdo no fue ni a la banca ante los árabes y la información que surgió fue que el DT lo dejó al margen por indisciplinas, asociadas a constantes atrasos del jugador a la hora de llegar a los entrenamientos.

Fernando Ortiz encaró directamente la situación de Ulloa y dejó en claro que no ha habido problemas con el jugador, y que su marginación es netamente por un tema deportivo.

Diego Ulloa no estuvo ante Palestino. Foto: Diego Martin/Photosport

“Es totalmente falsa esa información, el jugador lo sabe, yo decido deportivamente. Si yo tengo que juzgar por indisciplinas se lo hago saber, ante todo está el funcionamiento del equipo”, cerró el tema el DT de Colo Colo.

Diego Ulloa no ha entrenado con el equipo titular de Colo Colo y Erick Wiemberg asoma como estelar por la banda izquierda para el partido con Universidad de Concepción.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera