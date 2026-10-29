El ex delantero de los albos fue drástico en su proyección del final del torneo, y piensa que no le alcanzará a los azules.

Una verdadera final tiene Colo Colo este viernes, porque no se puede dar el lujo de seguir perdiendo puntos y está obligado a ganarle a Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

Los albos vienen de cuatro encuentros seguidos sin victoria, situación que aprovechó Universidad de Chile, que se acercó a 7 puntos del Cacique, con 15 unidades aún en disputa.

En Macul están preocupados, sin embargo, hay voces que le dan tranquilidad al equipo de Fernando Ortiz y ven imposible que se le escape un título que hace unas fechas parecía más que seguro, el cual se terminó complicando.

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Fernando Vergara no cree en un milagro de la U ante Colo Colo

El cierre del torneo nacional fue analizado por el ex goleador de Colo Colo Fernando Vergara, quien sostuvo que ve prácticamente imposible que la U logre el “milagro” de dar vuelta la tabla de posiciones y consumar una remontada.

“No veo posibilidad alguna que se produzca el milagro. Queda muy poco y Colo Colo tiene partidos para asegurar de local“, dijo en primera instancia el ex Rayo Vallecano a El Mercurio.

“Si quedaran más partidos podría creer en una remontada histórica de la U, por cómo viene jugando, pero ya no queda margen para esa épica”, agregó.

Fernando Ortiz espera que Colo Colo vuelva a las victorias. Foto: Diego Martin/Photosport

Por último, el ex seleccionado nacional cree que el bajón albo se debe a los recesos: “lo atribuyo a las constantes detenciones del torneo. Eso afecta, especialmente al equipo que viene lanzado. Se interrumpe todo, los entrenamientos cambian, se pierde el foco y, lógicamente, el ritmo”.

Colo Colo sale a buscar una victoria por la Liga de Primera, resultado que no logra desde el ya lejano agosto pasado, cuando venció a Audax Italiano en el Monumental.

En síntesis

Colo Colo enfrenta este viernes a Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

enfrenta este viernes a en el estadio Monumental. Universidad de Chile redujo a 7 puntos su distancia con 15 unidades por disputar.

redujo a su distancia con 15 unidades por disputar. Cuatro partidos sin ganar acumula el equipo dirigido por Fernando Ortiz en el torneo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera