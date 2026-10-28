El entrenador de los albos mantiene su decisión de cara al partido de este viernes ante los penquistas en el Monumental.

Una verdadera final tiene Colo Colo este viernes, porque se mide ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental y tiene la obligación de ganar.

El Cacique viene perdiendo terreno en la Liga de Primera, puesto que ya no tiene 16 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, diferencia que se redujo a apenas 7 unidades.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, ya tiene una formación en mente para el partido de este viernes, porque probó equipo en el entrenamiento en el Monumental y comienza a definir situaciones claves.

ver también Ortiz patea el tablero: La formación de Colo Colo para romper la mala racha ante U de Concepción

Diego Ulloa sigue “cortado” en Colo Colo

Una de las sorpresas de Colo Colo en el pasado empate 1-1 ante Palestino en el Santa Laura fue la ausencia del lateral o carrilero izquierdo Diego Ulloa, quien venía siendo fijo para el Tano y ni siquiera fue citado.

En primera instancia se comunicó que el zurdo quedó fuera ante los árabes por indisciplina, asociada a atrasos en los entrenamientos. Luego, surgió la versión que se debía solo a decisión técnica.

Diego Ulloa perdió el puesto en el Cacique. Foto: Colo Colo

Lo claro es que Ortiz sigue sin contar con Ulloa como titular, ya que ante Palestino fue de la partida el joven Gedeon Díaz por la izquierda y ahora entrenó con el equipo estelar Erick Wiemberg, de cara al choque con la U penquista.

La posible formación de Colo Colo es con Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez y Erick Wiemberg en mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

En síntesis

Fernando Ortiz probó a Erick Wiemberg como titular en reemplazo de Diego Ulloa.

probó a como titular en reemplazo de Diego Ulloa. Colo Colo redujo su ventaja sobre Universidad de Chile de 16 a 7 puntos .

redujo su ventaja sobre Universidad de Chile de 16 a . Colo Colo recibe este viernes a Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera