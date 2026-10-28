Los albos recibirán al Campanil este viernes en el Estadio Monumental con la necesidad imperiosa de volver a los triunfos tras cuatro partidos sin victorias.

La estrella 35 para Colo Colo se está poniendo cuesta arriba luego de cuatro partidos sin ganar. El empate ante Palestino fue una muestra clara de que el equipo de Fernando Ortiz pasa por un mal momento, por lo que el duelo ante Universidad de Concepción de este viernes aparece como crucial.

Los albos siguen lideres con 55 puntos, siete más que Universidad de Chile, su más cercano perseguidor con 48 unidades. A cinco fechas del final el Cacique sigue teniendo la primera opción de campeonar, pero la ventaja en la cima cada vez se ha ido acortando más con el correr de los partidos.

Por lo mismo el triunfo recibiendo al Campanil en el Monumental por la fecha 26 es clave para Ortiz y compañía. Bajo ese escenario, el Tano sigue probando variantes para que el Popular pueda por fin romper la mala racha y volver a los triunfos.

ver también Colo Colo se aferra a su cuenta de ahorro: Los puntos que le faltan al Cacique para ser campeón

La formación de Colo Colo para recibir a Universidad de Concepción

De cara a este choque el DT argentino prepara dos cambios respecto al equipo que comenzó jugando ante Palestino el pasado domingo. Uno lamentablemente se da por lesión, mientras que el otro es por decisión técnica.

Por motivos médicos el que sale del equipo de Leandro Hernández, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo luego de un duro planchazo de Dilan Zúñiga, quedando descartado para este choque. El que toma fuerza para reemplazarlo es Francisco Marchant, quien en este 2026 ha quedado relegado entre los suplentes.

Francisco Marchant se perfila para ser titular en la delantera de Colo Colo este viernes. | Foto: Photosport.

En tanto, por decisión técnica el que sale del equipo es Gedeón Díaz para dejarle su lugar por la izquierda a Erick Wiemberg, uno que viene de jugar algunos minutos ante Palestino en el Santa Laura.

Así las cosas, la oncena que toma fuerza en Colo Colo para recibir a Universidad de Concepción es con Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez y Erick Wiemberg en mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Universidad de Concepción?

Este compromiso válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 está pactado para este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

ver también El jugador del que Barticciotto más espera para que Colo Colo rompa su mala racha: “Se ganó un prestigio y tiene que aparecer”

En síntesis