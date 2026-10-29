Fernando Ortiz tendría definida la formación alba para recibir al Campanil por la Liga de Primera.

Colo Colo prepara su duelo ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, con la necesidad de volver al triunfo tras cuatro partidos sin ganar.

Según el periodista de ESPN Jade Quiñones, Vozinha seguiría como titular, pese a perderse dos entrenamientos por su viaje al Balón de Oro. Su actuación anterior habría convencido a Fernando Ortiz de mantenerlo en el arco.

Vozinha sería titular ante U. de Concepción en el partido ante U. de Concepción.

Los dos cambios que prepara Colo Colo

La formación presentaría dos modificaciones respecto al equipo que enfrentó a Palestino. La primera sería el ingreso de Francisco Marchant, quien ocuparía el lugar de Leandro Hernández, afectado por una lesión.

La segunda novedad sería la titularidad de Erick Wiemberg en reemplazo de Lautaro Pastrán. El defensor se ubicaría por el sector izquierdo, permitiendo que Gedeón Díaz tenga mayores responsabilidades ofensivas por esa banda.

De esta manera, el Cacique buscará recuperar su funcionamiento y conseguir tres puntos importantes para sostener su ventaja en la lucha por el título.

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La probable formación de Colo Colo vs. Universidad de Concepción

El equipo que prepara Fernando Ortiz sería con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Erick Wiemberg en el mediocampo; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa en ataque.

En la previa, Ortiz reconoció que el equipo está lejos del nivel futbolístico que mostró en otros momentos de la temporada, pero aseguró que el plantel está preparado para afrontar un partido exigente.

El entrenador también advirtió sobre las dificultades que puede presentar Universidad de Concepción, pese al complicado presente del Campanil.

En resumen…