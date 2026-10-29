Colo Colo enfrenta al Campanil obligado a ganar para seguir con ventaja sobre la U.

Colo Colo vuelve a enfocarse en la Liga de Primera y necesita reaccionar en la recta final, sumando cuatro partidos sin ganar y viene de empatar 1-1 ante Palestino.

Ahora, los albos se preparan para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 26 del campeonato, con la obligación de volver al triunfo para mantener su ventaja en la cima.

El Cacique lidera con 55 puntos, siete más que U. de Chile, con cinco jornadas para el cierre del torneo. Su último triunfo fue el 30 de agosto, cuando goleó por 5-1 a Audax Italiano.

Colo Colo y Puerto Montt tienen fecha para reanudar su partido por Copa Chile.

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Concepción EN VIVO?

Colo Colo vs. Universidad de Concepción juegan este viernes 30 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026

El partido entre Albos y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. U. de Concepción

Los Albos saldrían a la cancha con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Erick Wiemberg en el mediocampo; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa en ataque.