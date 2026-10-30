Un ícono azul alzó la voz y le metió presión al Campanil para que les brinde una ayudita. Sueñan con la remontada histórica rumbo al título.

Colo Colo abre la fecha 26 de la Liga de Primera, cuando hoy a las 19.00 horas reciba a U de Concepción, en el Estadio Monumental. Ahí, el Cacique buscará dejar atrás los malos resultados que tienen a su escolta cada vez más cerca.

La diferencia con U de Chile se redujo a siete puntos, lo que hace crecer la ilusión de una remontada azul. Bien lo sabe Cristián Castañeda, un icónico jugador que vistió la camiseta bullanguera y que junto a RedGol reconoce que espera una ayudita del Campanil.

“Eso es inevitable. Todos queremos que que el milagro exista y la ilusión no se le niega a nadie. Esto es fútbol, en el deporte de repente hay variables que a uno lo traicionan y ese tipo de cosas pueden suceder”, avisa de entrada.

A apoyar al Campanil ante Colo Colo

Cristián Castañeda dijo que es difícil un remontazo histórico en U de Chile, pero mientras haya opciones, seguirá creyendo. Por eso le pone fichas hoy a U de Concepción para robarle puntos a Colo Colo.

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“Esperamos, como hinchas de la U, que por lo menos enrede algo por ahí (Colo Colo). Que la U haga su su pega, ganar sus partidos y después después veremos si hay otros eventos que te ayudan”, reafirmó.

¿Y si el Campanil logra la hazaña? Para el recordado “Scooby Doo”, “como esto es fútbol hay que siempre tener la posibilidad a la mano y pelear por ella. Mientras haya matemática, hay que hay que jugársela”.

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Sin embargo, en la vereda contraria también habrá otros equipos “apóyando” al Cacique. O’Higgins, Cobresal y Unión La Calera esperan que U de Concepción pierda puntos y así se complique más aún en zona de descenso.