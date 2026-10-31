El vicepresidente loíno, Ignacio Mehech, manifestó en diálogo con RedGol que el equipo debe enfocarse para "salir campeones", sin dejar de criticar los errores de redacción de las bases de la ANFP.

Ya sea si se mantiene la Tabla de Posiciones en Primera B como está o si se modifica con el eventual fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina contra San Marcos de Arica, en Cobreloa saben que tienen la obligación de ganar para ascender.

A la espera de que como proyecta la ANFP, se pueda jugar el fin de semana del 14 y 15 de noviembre su encuentro ante Puerto Montt, el vicepresidente de los loínos Ignacio Mehech fue enfático en afirmar, en conversación con RedGol, que es momento de reenfocarse en el ámbito deportivo.

“Para nosotros esto es algo accesorio, como club siempre nos hemos preocupado de cumplir con las obligaciones y de jugar y tratar de salir campeones“, manifestó el directivo de Cobreloa, quien añade que “nosotros tenemos nuestra obligación dentro de la cancha, que es honrar a nuestros hinchas, honrar el nombre de Cobreloa y salir a ganar como siempre”.

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Junto con insistir que “independiente de la resolución del tribunal, ojalá podamos salir campeones”, Mehech no deja de criticar el error que cometió la ANFP en la redacción de las bases de Primera B, incluso no duda en llamarlo bochorno.

“Cuando se votó el reglamento las normas de la Primera A y la Primera B eran idénticas y por un error de transcripción esto no se plasmó en el reglamento que está publicado en la página de la ANFP y eso fue lo que llevó a la confusión“, indica el vicepresidente de Cobreloa.

Por lo anterior, el dirigente loíno exige que haya justicia deportiva en la definición del Ascenso, y que “lo que debiera suceder es que una vez que se confirma la desafiliación de San Marcos de Arica, eso debería significar que Cobreloa también suma tres puntos“.

“Independiente de cuál sea la resolución, con la desafiliación ya no podía seguir jugando San Marcos, por lo tanto San Luis igual ya tiene los tres puntos“, finalizó Ignacio Mehech.

En síntesis