El duelo con más historia del fútbol chileno terminó bastante caldeado en Las Condes.

El clásico tuvo como gran ganador a Universidad Católica, quienes con solidez lograron vencer a Universidad de Chile. Por esta razón, los de Las Condes festejaron con todo.

Los Cruzados no llegaban en un buen momento, tras perder ante Unión La Calera y empatar frente a Audax Italiano. Sin embargo, contra el Romántico Viajero golpearon rápido y luego tuvieron la jerarquía necesaria para cerrar sus líneas defensivas.

El festejo de U. Católica

Para Universidad Católica era fundamental vencer a Universidad de Chile. Estaban a 5 puntos de distancia de los Azules en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores. De no ganar, los dirigidos por Daniel Garnero iban a quedar muy complicados.

Gracias al solitario gol de Clemente Montes, ahora los Cruzados están a solo 2 unidades del Bulla. Por si fuera poco, además también dejaron casi sin posibilidades de ser campeón al Romántico Viajero, quienes quedaron a 10 puntos del líder Colo Colo. Premio doble.

ver también El particular análisis de Lichnovsky tras perder ante Católica: “Definitivamente sometimos a nuestro rival”

El Clásico Universitario, como suele ser el encuentro con más historia del fútbol chileno, tuvo un clima bastante caldeado en la cancha, con un cuestionado manejo del árbitro Diego Flores. Claro que cuando sonó el pitazo final, se desató la alegría entre los de Las Condes.

Tal fue la felicidad en Universidad Católica, que incluso usaron sus redes sociales para burlarse de Universidad de Chile. En una imagen compartida por sus medios oficiales, los Cruzados escribieron “en casa propia manda el dueño”, en alusión a la falta de estadio de parte de los Azules.

Ahora Universidad de Chile y Universidad Católica animarán una entretenida pelea por la clasificación a Copa Libertadores en las fechas finales. Serán cuatro jornadas para definir quién irá a fase de grupos, muy probablemente, junto a Colo Colo.