El defensor azul valoró la alta presión que aplicó el equipo de Fernando Gago en el Claro Arena. Además, sacó a relucir la posesión de balón que registraron.

Universidad de Chile sigue masticando lo que fue su amargada derrota ante Católica en el clásico. Pese a las altas expectativas y al buen juego visto en los últimos partidos, el equipo de Fernando Gago estuvo lejísimos de brillar en el Claro Arena.

El solitario gol de Clemente Montes a los 4’ fue suficiente para desbalancear a favor de la UC el trámite del partido, con una escuadra azul que salvo un par de ocasiones, nunca estuvo del todo cerca de empatar la brega.

Sin embargo, uno que al parecer jugó otro compromiso fue el defensor Igor Lichnovsky, quien en charla con los medios en zona mixta aseguró que “sometieron” a Católica. De acuerdo al jugador azul, el porcentaje de posesión de balón dan muestra de ello.

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Lichnovsky dice que Universidad de Chile sometió a Universidad Católica

El defensor aseguró que “vinimos a jugar de visita, la U siempre tiene que ser protagonista, no fue como los partidos anteriores. Pero definitivamente sometimos a nuestro rival, con un 70 por ciento de posesión”.

“Nos hicieron un gol de contraataque, el rival sabe a lo que juega, con ese gol a favor, sabíamos que teníamos que ir a buscar el resultado”, agregó.

Lichnovsky ha perdido los dos clásico que jugó en este regreso a Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Lichnovsky afirmó que “es difícil cuando el rival tiene nueve o diez jugadores en el área, pero es nuestra responsabilidad trabajar en el último pase”.

“Desde el punto de vista del hincha duele, pero el torneo no pasa solo por los clásicos. Pasa desde la primera fecha a la última y creo que los torneos se pueden perder con esos equipos que no son tan protagonistas. Es en esos partidos donde enredamos puntos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El romántico viajero ahora tendrá que jugar la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta este jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe recordar que la U debe remontar el 2-0 en contra de la ida.

En tanto por la Liga de Primera 2026 los azules se enfrentarán a Cobresal el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en estadio todavía por confirmar.

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En síntesis