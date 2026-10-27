El defensor se afianza como estelar en la última línea de Gago, con un particular mensaje a los hinchas por las fechas que quedan.

Igor Lichnovsky poco a poco va ganando su lugar de titular en la defensa de Universidad de Chile, donde ha sido respaldado por el técnico Fernando Gago en sus alineaciones.

Así ha ocurrido en los últimos dos partidos del torneo, con sendas goleadas por 6-0 ante Ñublense y 4-1 ante Everton, que marcan el gran momento que vive el formado en los azules.

Algo que también reflejó en plena entrevista con TNT Sports, donde reveló cómo está afrontando la titularidad en la U, además de acercarse a los más jóvenes de casa con su experiencia.

“Estoy muy contento, es todo lo que esperaba cuando se dio la oportunidad de volver, me siento en el patio de mi casa, me he vuelto a conectar, he ido hablar al fútbol joven, compartir con mis compañeros, vivir el proceso con la gente, sentir lo que es jugar con la U bien. Lo importante que viene al final, cuando se ve si se cumplen los objetivos, y ahí sacar conclusiones, por ahora lo paso bien”, explicó.

Lichnovsky se ilusiona con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Lichnovsky se ilusiona con la U

El ingreso de Igor Lichnovsky como titular ha marcado un cambio de esquema que hace tiempo buscaba Fernando Gago, para marcar una línea de tres en el fondo.

Por lo mismo, tal como los hinchas se ilusiona, donde prefiere destacar lo que está realizando todo el grupo partido a partido, que es la clave que lo puede acercar más a la pelea por el título.

“Es importante resaltar lo que estamos haciendo todos como equipo, es verdad que a lo mejor algunos nombres propios pueden resaltar en algunos momentos, pero yo me enfocaría en lo que está haciendo todo el equipo e incluso, a veces, como puede resaltar uno, pero con toda esa coordinación que se está viendo a nivel de equipo”, detalló.