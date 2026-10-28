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Liga de Primera

Tabla: la UC se enreda ante Audax y tendrá una verdadera final ante la U en el Clásico

Los cruzados no pudieron aguantar la ventaja ante los itálicos y terminaron empatando en el estadio Claro Arena.

Por Carlos Silva Rojas

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La UC y Audax jugaron un apretado partido.
© PhotosportLa UC y Audax jugaron un apretado partido.

La Liga de Primera se puso al día con el partido pendiente entre Universidad Católica y Audax Italiano, el que finalmente se pudo jugar en el estadio Claro Arena, tras los desastres naturales que afectaron las inmediaciones al recinto.

El encuentro fue muy apretado en la precordillera y el resultado no le gustó para nada a los locales, porque fue un 1-1 que demuestra el mal momento por el que atraviesa la UC.

Los locales se pusieron arriba en el marcador gracias al de siempre, porque en los 28 minutos le ganó a todos por lo alto Fernando Zampedri, que con un golpe de cabeza anotó su tanto 27 del torneo. Una bestia.

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La UC pierde puntos y jugará con presión ante la U

En la segunda parte el cuadro de colonia sorprendió y llegó a la paridad, la que se decretó en los 55 minutos gracias a un penal que transformó en gol el volante César Pinares. Ley del ex.

El empate no le gusta para nada a Universidad Católica, que queda en la tercera plaza con 43 puntos, cinco menos que Universidad de Chile, que tiene 48 y está en racha.

La UC no pudo con Audax. Foto: Andres Pina/Photosport

La UC no pudo con Audax. Foto: Andres Pina/Photosport

Los verdes, en tanto, de a poco se empiezan a olvidar de la lucha por el descenso y llegan a los 30 positivos, ubicándose en el casillero 12° de la tabla de posiciones.

El próximo partido de la UC será este domingo en el Clásico Universitario ante la U, desde las 17:15 horas en el Claro Arena; mientras que Audax visita a Deportes Limache en duelo de rivales directos.

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