Los Albos reciben al Campanil por la fecha 26 del campeonato, con la obligación de sumar.

Colo Colo vuelve a enfocarse en la Liga de Primera y necesita reaccionar en la recta final, sumando cuatro partidos sin ganar y viene de empatar 1-1 ante Palestino.

Ahora, los albos se preparan para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 26 del campeonato, con la obligación de volver al triunfo para mantener su ventaja en la cima.

El Cacique lidera con 55 puntos, siete más que U. de Chile, con cinco jornadas para el cierre del torneo. Su último triunfo fue el 30 de agosto, cuando goleó por 5-1 a Audax Italiano.

Fernando Ortiz prepara una formación con Vozinha para enfrentar al Campanil.

Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. U. de Concepción

Colo Colo enfrentará a Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre, a las 1 9:00 horas , en el Estadio Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Colo Colo vs. Universidad de Concepción: la probable formación con Vozinha y dos cambios

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Probable formación Colo Colo vs. U. Concepción

Los Albos formarían con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Erick Wiemberg en el mediocampo; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa en ataque.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…