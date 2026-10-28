Colo Colo recibe al Campanil con la obligación de ganar y mantener su ventaja sobre la U.

Colo Colo vuelve a poner el foco en la Liga de Primera y necesita reaccionar en la recta final, sumando cuatro partidos sin ganar y viene de empatar 1-1 ante Palestino.

Ahora, los albos se preparan para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 26 del campeonato, con la obligación de volver al triunfo para mantener su ventaja en la cima.

El Cacique lidera con 55 puntos, siete más que U. de Chile, con cinco jornadas para el cierre del torneo. Su último triunfo fue el 30 de agosto, cuando goleó por 5-1 a Audax Italiano.

Colo Colo viene de empatar 1-1 a Palestino en último encuentro por la Liga de Primera.

Colo Colo vs. U. Concepción: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Universidad de Concepción juegan este viernes 30 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…