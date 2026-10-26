El Cacique sigue dependiendo de una combinación de resultados para asegurar anticipadamente el título de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo volvió a dejar puntos en el camino tras empatar 1-1 frente a Palestino, pero todavía mantiene una ventaja importante liderando la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz suma 55 unidades y aventaja por diez a U. de Chile.

Aunque el Cacique acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar en el campeonato, todavía podría asegurar anticipadamente la estrella 35 durante este fin de semana. Para eso, necesita que sus rivales directos tropiecen y luego cumplir con lo propio en cancha.

Colo Colo debe vencer a Universidad de Concepción este viernes para llegar a 58 puntos.

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón este fin de semana?

La primera condición es que U. de Chile pierda ante Everton este lunes 26 de octubre. Si los azules empatan o ganan, seguirán con opciones matemáticas de alcanzar al conjunto albo.

El segundo requisito es que U. Católica caiga frente a Audax Italiano, este miércoles 28 de octubre. Los cruzados acumulan 42 puntos y necesitan seguir sumando para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Si ambos resultados favorecen al Cacique, el equipo de Fernando Ortiz deberá vencer a U. de Concepción este viernes 30 de octubre. Con ese triunfo, llegaría a los 58 puntos y quedaría en una posición inmejorable para asegurar el campeonato.

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El Clásico Universitario puede definir la pelea por el título

Incluso con esos resultados, Colo Colo tendría que esperar otro desenlace favorable: una victoria de Universidad Católica sobre la U en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre.

Ese resultado dejaría a ambos equipos con 45 puntos, sin posibilidades de alcanzar los 58 que tendría el Cacique, considerando que quedarían cuatro fechas y 12 unidades en disputa.

Así, los Albos podrían celebrar el título con anticipación y sin necesidad de esperar al cierre del campeonato.

¿Qué pasa si la U o la UC no pierden?

Si Universidad de Chile vence a Everton o Universidad Católica suma puntos ante Audax Italiano, Colo Colo no podrá asegurar la corona bajo esta combinación de resultados.

En ese caso, los albos deberán seguir sumando y esperar nuevas caídas de sus perseguidores para alcanzar matemáticamente el título en las próximas jornadas.

En resumen…