La gran rabia que evidenció el atacante argentino, autor de un golazo ante los árabes, fue responsabilidad de un diagnóstico que el DT del Cacique lanzó en vivo por televisión.

Dentro de la poca capacidad de análisis que mostró Fernando Ortiz luego del empate de Colo Colo ante Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, una escueta respuesta del Tano provocó la molestia posterior de Javier Correa. Aunque en rigor fue por una pregunta que el delantero se enfureció.

Pero la consulta tenía su razón de ser en las palabras que Ortiz dejó en TNT Sports casi inmediatamente después del pitazo final de Piero Maza. “Es fútbol. Es fútbol. Nosotros intentamos buscarlo, tratar de sacar un resultado positivo. Es fútbol. Es así”, aseguró el DT del Cacique en torno al porqué de la paridad.

Básicamente no dijo nada, fiel a su reconocida admiración por Ricardo Gareca. Tampoco quiso profundizar mucho sobre la actuación de Vozinha, la gran figura de los albos en el estadio Santa Laura. “Todos. No solamente Josimar. A pesar de tener un análisis muy rápido, no me gustó mucho, pero hay que seguir trabajando”, apuntó Ortiz.

Así celebró Javier Correa el buen gol que le anotó al Tino. (Felipe ZancaPhotosport).

Y cuando el periodista Daniel Arrieta le consultó sobre lo que tiene que trabajar su equipo para dejar atrás los cuatro partidos sin victorias, Ortiz respondió con una sola palabra que resonó con mucha fuerza: “Mentalmente”, esgrimió el exentrenador del América de México y el Monterrey, clubes con los que jugó seis semifinales y no ganó ningún título.

Fernando Ortiz le da instrucciones a Joaquín Sosa en Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

Por supuesto que eso se lo consultaron a Correa, autor del gol que puso en ventaja a Colo Colo frente al Tino. Una mediavuelta ante la marca de Enzo Roco que hizo estéril la reacción de Sebastián Zanahoria Pérez. “No me afecta nada. Tengo que hacer mi trabajo, hacer goles y listo”, lanzó el centrodelantero argentino.

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Correa queda enardecido tras el diagnóstico de Colo Colo que hizo Ortiz

Javier Correa dejó un mensaje desafiante, muy ad-hoc a lo que siempre expresa ante los medios de comunicación, por una palabra que Fernando Ortiz lanzó tras el empate de Colo Colo. Pero como el “9” pensó que el concepto había emergido desde la prensa, se embroncó.

“Después lo mental búscale la piedra que quieras. Ponle el título que quieras. Así hacen”, expuso el otrora centrodelantero de Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, con visible molestia, en la zona mixta del estadio Santa Laura.

Javier Correa salió muy molesto con la prensa tras igualar ante Palestino, aunque el concepto que lo embroncó fue responsabilidad de Ortiz. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió. “Ponen lo que digo, lo que les queda y lo que vende lo van a poner. Hagan lo que quieran”, cerró Javier Correa, probablemente sin saber que la mella del aspecto sicológico fue una idea que el mismo DT del Cacique reveló pospartido.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como puntero de la tabla en la Liga de Primera 2026 luego de haber jugado 25 partidos, aunque Universidad de Chile podría quedar a 7 puntos si vence a Everton de Viña del Mar.