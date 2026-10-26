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Colo Colo

Javier Correa explota con la prensa y detalla problema familiar que le afecta en Colo Colo

El delantero vivió muchas emociones tras el encuentro, donde primero afrontó a los medios y luego sinceró un drama.

Por Cristián Fajardo C.

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Javier Correa celebró de una manera especial por su señora.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJavier Correa celebró de una manera especial por su señora.

Colo Colo sigue con dudas en su camino al título en la Liga de Primera 2026, luego de conseguir un empate por un marcador de 1-1 ante Palestino, en el estadio Santa Laura.

Uno que no salió de muy buena gana fue Javier Correa, quien arremetió con una dura declaración en contra de la prensa que lo esperaba afuera del camarín, aunque fue por un duro momento que atraviesa.

Fue el mismo argentino quien reveló que no la está pasando bien con su familia, dejando en claro que hay una situación con su suegro que lo ha mantenido ocupado.

Javier Correa marcó el gol de Colo Colo ante Palestino. Foto: Felipe ZancaPhotosport

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Javier Correa vive un drama con su suegro

Javier Correa vivió muchas emociones tras el empate de Colo Colo, donde pasó de la molestia a contar una situación familiar que lo ha mantenido con el foco en su esposa.

“Hay que mejorar en lo personal, hay cosas que a uno lo sobrepasa por cuestiones familiares que estamos pasando, un momento delicado que afecta un poco, le mando un beso a mi señora que está luchando con su papá“, explicó.

Una situación que también le hizo protagonizar otro momento, cuando afrontó las cosas que se hablan en la prensa, con un mensaje de pocos amigos.

No me afecta nada tanto, que hacer el trabajo hacer goles y listo, después ponle el título que quieras, porque si hacen después, lo que venden lo van a poner así que hagan lo que quieran“, finalizó.

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