Tabla: Colo Colo juega pésimo, vuelve a perder puntos y la U tiene todo para acercarse en la Liga de Primera

Qué arde. Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera, porque Colo Colo una vez más dejó escapar puntos, ahora ante Palestino, y le da chances para que Universidad de Chile se acerque aún más.
Los albos no pudieron aguantar la ventaja en el estadio Santa Laura, donde hicieron un bajísimo partido frente a los árabes, y el resultado fue un 1-1, que deja el torneo chileno muy apasionante.
La apertura de la cuenta fue para el equipo de Fernando Ortiz, ya que Javier Correa puso el primero a los 8 minutos, tras una gran media vuelta un zurdazo que dejó sin chances de Sebastián Pérez.
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Vozinha no alcanza a salvar a Colo Colo
En el complemento el equipo que hizo mejor las cosas fue Palestino, de hecho, los locales transformaron a Vozinha en la gran figura de la cancha, porque el caboverdiano tuvo varias atajadas notables.
Tanto atacó el Tino Tino, que tuvo premio. A los 82′ le quedó la pelota a Enzo Roco en el área chica y con un remate rasante puso el 1-1 final.
Vozinha jugó su mejor partido en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport
Colo Colo sigue como puntero, ahora con 55 y por ahora le saca 10 puntos de ventaja a Universidad de Chile, pero los azules tienen pendiente su encuentro ante Everton y pueden quedar a 7 unidades.
Palestino, en tanto, sigue en zona de clasificación a Copa Sudamericana y está en la quinta plaza con 38 puntos.