El portero del Tino contó cuál fue la receta que el cuerpo técnico de Guillermo Farré le dio al equipo en el descanso para complicar mucho al Cacique en el estadio Santa Laura. "Así vino nuestro gol", reconoció el golero.

Sebastián Zanahoria Pérez le tapó un cabezazo a Leandro Hernández que bien pudo haber significado el gol del triunfo de Colo Colo ante Palestino. También se salvó de haberle cometido una falta dentro del área a Maximiliano Romero. En rigor se la cometió.

Pero zafó del penal por la posición de adelanto del Tigre que Enzo Roco provocó con un movimiento defensivo muy inteligente. Luego del 1-1 que los árabes firmaron ante el Cacique en el estadio Santa Laura, el portero viñamarino sacó la voz para hacer su análisis.

“En suma y resta, es justo empate para los dos equipos. Íbamos perdiendo, pero da la sensación de que tuvimos chances para aumentar el marcador y quedarnos con los tres puntos”, manifestó el golero de 35 años en una conversación con AS Chile.

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El achique de Zanahoria Pérez ante Maxi Romero. (Diego Martin/Photosport).

Para el exmeta de Universidad Católica, el equipo adiestrado por Guillermo Farré pudo salir airoso. De hecho, el caboverdiano Vozinha fue un gran sostén de los albos en esta igualdad. “El empate era lo mínimo, pero creo que tuvimos más ocasiones de gol para ganar”, dijo Sebastián Pérez.

También dio detalles del libreto que siguió Palestino para dominar al Cacique, sobre todo en el segundo tiempo. “Buscamos más el espacio entre los volantes y centrales. Los ocupamos bien”, expuso el arquero surgido en las inferiores de Everton de Viña del Mar.

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Así celebró Enzo Roco el gol del empate de Palestino ante el Cacique. (Felipe ZancaPhotosport).

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Zanahoria Pérez cuenta el libreto de Palestino para complicar mucho a Colo Colo

El Zanahoria Pérez sabe que Colo Colo tenía debilidades y Palestino las explotó en el segundo tiempo. De hecho, el equipo adiestrado por Guillermo Farré asedió constantemente la valla defendida por Vozinha. “También buscamos tener más amplitud de cancha en los centros”, dijo el experimentado golero.

“Así vino nuestro gol”, describió Pérez, quien también jugó en Deportes Puerto Montt y la Unión Española. Tiene razón: un centro de Vicente Espinoza por el costado derecho del ataque del Tino desencadenó en varios rebotes dentro del área alba.

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Sebastián Pérez atento a un progreso de Leandro Hernández, aunque la pelota se fue por el fondo. (Diego Martin/Photosport).

Y Enzo Roco encontró la pelota para derrotar a Vozinha con un remate del nunca bien ponderado y siempre valioso puntete. Por lo pronto, el objetivo de Palestino parece claro. “Sacar la mayor cantidad de puntos”, manifestó el Zanahoria Pérez en el estadio Santa Laura.

“Tanto el 2° como el 3° que no se escapen tanto. Era imperioso ganar para acercarnos más, pero ya pensamos en Conce que es el próximo lunes”, apuntó el golero, quien tiene claro que el Tino todavía depende de sí mismo para asegurar su presencia en copas internacionales.

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Revisa el compacto del empate de Colo Colo vs Palestino

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como puntero de la tabla en la Liga de Primera 2026 luego de haber jugado 25 partidos, aunque Universidad de Chile podría quedar a 7 puntos si vence a Everton de Viña del Mar.

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