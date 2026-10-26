Cristian Muñoz intentó levantar el ánimo de sus pupilos y recordó cuando era DT de Palestino este mismo año y silenciaron el Monumental con un triunfo que busca replicar para escaparle al descenso directo.

Cristian Muñoz asumió que el plantel de la U de Concepción quedó “devastado” después de la derrota ante Deportes Limache, el partido que marcó la antesala de la visita del Campanil a Colo Colo. Para La Nona, ese duelo ante el Cacique puede ser el punto de despegue.

De hecho, rememoró una victoria que consiguió en Pedrero esta misma temporada cuando dirigía a otro club. “En estos años que llevo dirigiendo, hay partidos en que el jugador da algo más. Yo lo viví con Palestino, ganamos 1-0 en el Monumental”, manifestó Muñoz en la conferencia pospartido.

“Lo hemos vivido con la U, que ganamos acá. Son partidos diferentes, con contextos distintos. Tenemos que ser positivos. Sé que es un rival muy difícil, pero también necesita ganar. No ha ganado en las últimas fechas, puede ser un factor importante para nosotros”, añadió La Nona Muñoz.

Así celebró La Nona Muñoz ese triunfo de Palestino ante Colo Colo en Pedrero. (Diego Martin/Photosport).

Tiene razón: el puntero de la Liga de Primera suma cuatro encuentros sin saber de triunfos. “Tenemos pocos días para trabajar ese partido, hay que recuperar anímicamente a los jugadores. Jugar en ese escenario es extraordinario, me imagino a estadio lleno. Hay que creer”, manifestó el ex DT de A.C. Barnechea, Santiago Morning y el Tino.

“Son partidos espectaculares para jugar y vivenciar. Debemos estar a la altura como lo hicimos hoy. Trabajar, presionar, generar ocasiones de gol. Todos los partidos que tenemos son importantes, entendemos que jugaremos una final más. Hemos jugado a tope y hay veces que la cosas no resultan cómo uno espera”, añadió el estratego.

Tuvo más para anticipar esa visita a Pedrero. “Estoy tranquilo por cómo juega el equipo. Tiene una idea de fondo, pero no hemos podido llevarla a los resultados. No ha sido buena la campaña. Uno ve el partido y la sensación era que estábamos prendidos. Claritos en el plan de juego”, detalló Muñoz.

El portero brasileño César Dutra fue figura ante el Campanil en su debut por Deportes Limache. (Eduardo Fortes/Photosport).

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La Nona Muñoz alienta a U de Concepción para la visita a Colo Colo: “Ser valientes y…”

Para el entrenador de la U de Concepción, el partido contra Colo Colo es una motivación en sí misma. Sobre todo al jugar como visitante, contra el puntero del torneo que viene después de algunos tropiezos. En los últimos cuatro partidos ligueros, apenas sumó tres puntos.

“Entendemos lo que estamos jugando, pero el fútbol es así. Es de momentos. Cuando nos golpean con ese primer gol viene esa idea de decir ‘de nuevo perdí’. Pero queda mucho camino por delante. Intentamos mucho y no pudimos. Uno termina el partido y los ve cómo están, devastados y con frustración”, describió Cristian Muñoz.

La muestra gráfica del estado anímico en el Campanil. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y prosiguió. “El fútbol es de momentos, es duro, de situaciones adversas. Muy pocas veces te entrega un título y un año espectacular. Tenemos que ser valientes y tener coraje. Entendemos que hay que seguir trabajando y mejorando”, apuntó el otrora volante ofensivo de Universidad de Chile.

Daniel Castro anotó el único tanto de Limache en la visita a UdeC. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Es la única forma. Si no confiamos en lo que hacemos es muy complejo. Pero tenemos una idea en la que confiamos y la vamos a sostener hasta el final”, sentenció La Nona Muñoz, convencido de que este es el camino para hacer que el Campanil le escape al descenso directo rumbo a la Primera B.

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