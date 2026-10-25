El Campanil no pudo hacer respetar su localía en el Ester Roa y terminó cayendo por la mínima en esta fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

Universidad de Concepción sigue sin levantar cabeza con su desastrosa campaña en esta segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Ahora el Campanil cayó por 1-0 ante Deportes Limache, resultado que lo dejó cada vez más cerca del descenso tras 25 fechas jugadas.

Lamentablemente el Campanil no pudo hacerse fuerte en su casa, perdiendo por la mínima gracias a un solitario gol a los 18’ vía lanzamiento penal de Daniel Castro.

Pese a lo intentos de los dirigidos por Cristián Múñoz, incluso con una clara chance de por lo menos empatar en tiempo agregado que exigió bastante al portero César Dutra, la derrota fue definitiva para un equipo que necesita sumar como si de agua en el desierto se tratase.

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Y es que con apenas cinco fechas por jugar la U de Conce es penúltima con 23 puntos, quedándose a tres de alcanzar a Cobresal, elenco que por ahora se está salvando del descenso. Para más remate se le acercó Unión La Calera, colista que llegó a 21 unidades tras vencer a Católica.

Por el lado de Limache todo es alegría, ya que con este triunfo los dirigidos por Víctor Rivero saltaron a la sexta posición con 37 puntos y cerrarán esta jornada dentro de los puestos de copas internacionales.

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Así quedó la tabla de posiciones

El próximo partido Universidad de Concepción

El Campanil volverá al ruedo ante Colo Colo por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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El próximo partido de Deportes Limache

Por su pate los tomateros enfrentarán por la jornada 26 a Audax Italiano el lunes 2 de noviembre a las 18:00 horas en el Lucio Fariña de Quillota.