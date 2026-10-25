El técnico argentino de los celestes advirtió que su equipo es víctima de "una temporada extraña" y reconoce que hay jugadores poco acostumbrados a pelear por estas instancias.

Pese a ser el equipo que más partidos disputó en la temporada 2026, la actual campaña de O’Higgins los tiene en franca caída libre, a sólo cinco puntos de caer a la zona de descenso, con 15 por disputar. Un temor que lo reveló su técnico Lucas Bovaglio.

Un miedo que reflotó luego del empate por 1-1 con Cobresal como local, sumando su tercer duelo consecutivo en Liga de Primera sin sumar victorias. Una campaña que difiere de ser finalista en Copa de la Liga y semifinalista en Copa Chile.

Por todo lo anterior, el técnico de O’Higgins fue muy sincero en conversación con TNT Sports y no ocultó que existe cierto temor entre algunos jugadores del equipo al no estar acostumbrados a pelear por la permanencia, mas espera en la próxima fecha reencontrarse con los triunfos.

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Bovaglio revela temor en O’Higgins por descenso

“La verdad es que es una campaña muy extraña la nuestra. Porque en el torneo local no terminamos nunca de acomodar el barco, y más allá de que en algún momento el equipo ha tenido muy buenas actuaciones, nos hacen goles sobre la hora, erramos muchísimos goles, superamos ampliamente al rival, hacíamos figura al arquero rival y perdíamos”, reconoce el DT argentino.

“Esa consecución de situaciones hacen que hoy estemos en esta situación incómoda, con la necesidad de sumar puntos para escapar a la zona baja, y en los partidos como los de hoy empieza a pesar el nerviosismo“, agregó el estratega de O’Higgins.

No conforme con eso, Bovaglio sostiene que la actual situación del equipo “empieza a pesar en algunos jugadores que no están acostumbrados a jugar esta clase de partidos“, aunque espera “encarar el partido con Ñublense de la mejor forma posible para en esa oportunidad sí sumar de a tres“.

¿Cuándo juegan los celestes?

Por la jornada 26 en Liga de Primera, O’Higgins recibirá a Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua este sábado 31 de octubre desde las 20:00 horas.

En resumen