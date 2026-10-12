En postergada definición de Copa de la Liga, uno de los equipos ya inició contactos para amarrar la firma de su entrenador rumbo al 2027.

Se viene la final de la Copa de la Liga, donde Coquimbo Unido enfrentará a O’Higgins. Y en la previa de un duelo que aún no tiene sede confirmada para este viernes 17 de octubre, desde Rancagua hay novedades.

“Existen conversaciones con Lucas Bovaglio, el interés del club es continuar con los servicios del DT”, informó Diego Núñez, del programa Estación Celeste. El DT podría acelerar la firma en caso de darle un título al equipo este viernes.

Lucas Bovaglio arribó a inicio de año a Rancagua, donde su contrato es por toda la temporada 2026. Si bien el presente en Liga de Primera es malo, la buena campaña internacional hace que en la tienda celeste piensen en una renovación.

Bovaglio y la final de Copa de la Liga con O’Higgins

Luego de caer 2-0 ante Huachipato, por Copa de la Liga, Lucas Bovaglio habló de lo que viene con el Capo de Provincia. El DT palpita la final de este viernes a las 20.30 horas, que por ahora se juega en el Claro Arena (mañana se decide si se cambia a Santa Laura, tras el aluvión).

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“Yo creo que este equipo suele jugar esta clase de partido (por la Copa de la Liga), entonces más allá de las bajas que tenemos, la ilusión y la fe está intacta”, adviritió.

En cuanto al balance de este año al mando de los celestes, el argentino apeló a lo emotivo del vínculo con la gente. Para el DT, “esta temporada ha sido hermosa y conmovedora”.

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“El respaldo, acompañamiento a este grupo de jugadores es muy bueno. Nunca hemos estado a la deriva, siempre hemos tenido a los nuestros acompañándonos”, cerró.