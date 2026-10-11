Lucas Bovaglio habló tras la derrotas de los rancagüinos en su visita a Huachipato por la Liga de Primera.

O’Higgins sigue con su irregular andar en la Liga de Primera 2026. Los rancagüinos volvieron a perder en su visita a Huachipato, resultado que los dejó en el puesto 13° con apenas 27 puntos, solo cuatro arriba de la zona de descenso a la Primera B.

Por lo mismo, el próximo desafío aparece como la piedra de salvación para los celestes en esta temporada: la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.

Y es que el equipo de Lucas Bovaglio, a pesar de su mala compaña en el torneo, puede salvar esta temporada ganando un trofeo e incluso asegurando su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Lamentablemente, ese duelo ante los piratas está en veremos.

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Bovaglio solo piensa en jugar la final con O’Higgins

Las lluvias y alud que azotaron a Las Condes tienen al Claro Arena muy complicado para recibir la final ante Coquimbo Unido. Sin embargo, el propio Bovaglio le pidió a la ANFP que por favor se pueda jugar ese compromiso.

“Ojalá que se juegue, ojalá que no se dilate más. No vemos la hora de que pase esa final para tener un buen cierre de año”, declaró el DT de O´Higgins en el CAP.

O’Higgins y Coquimbo deberían jugar el viernes 16 de octubre la final de la Copa de la Liga. | Foto: Photosport.

Sobre la caída ante Huachipato, el argentino afirmó que “estamos jugando permanentemente a esta altura del año, inclusive cuando tuvimos esa racha de cuatro victorias, en partidos donde no tienes margen de error. Tenemos que estar a la altura y ganar. El de hoy era un partido de esas características también”.

“Estamos en una instancia donde no hay margen, cada partido nos eleva la vara al máximo. Nos costó y nos llevamos una derrota a casa. Esperemos el próximo viernes conseguir ese resultado que todos deseamos”, concluyó.

¿Cuándo debe jugarse la final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo?

Este compromiso está programado para este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena. Sin embargo, su desarrollo todavía está en veremos.

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En síntesis