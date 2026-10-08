Luego que se declarara zona de catástrofe en esta comuna y se dispusiera del Claro Arena como centro de monitoreo, el duelo entre Coquimbo y O'Higgins volvería a reprogramarse.

Como suele ocurrir cada vez que una catástrofe climática ocurre en nuestro país, el fútbol es desplazado a un segundo plano. Y si bien falta una confirmación por parte de las autoridades, la definición de la Copa de la Liga corre riesgo de volver a aplazarse.

La final de la primera edición de este certamen que entrega cupo para la Copa Libertadores 2027 ya sufrió bastantes cambios, tanto de fecha como de estadio, hasta de día y hora. Como si todo esto fuera poco, una catástrofe climatológica afecta los alrededores de la sede de este encuentro.

Si bien desde Universidad Católica afirman que el Claro Arena no sufrió daños por el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, existen dos factores que ponen en serio riesgo el desarrollo del duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins por el título de Copa de la Liga.

El primero es que el recinto se dispuso para la instalación del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) para monitorear lo que ocurre con esta tragedia. Y el segundo, el dictamen del Presidente José Antonio Kast de declarar zona de catástrofe a esta comuna.

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Final de Copa de la Liga en riesgo de volver a aplazarse

En un certamen donde ninguno de los equipos grandes de nuestro balompié pasó la fase de grupos, quienes llegaron a esta instancia son los dos equipos que más partidos registran en la presente temporada, como Coquimbo y O’Higgins con más de 50 cada uno.

Según el calendario original de la ANFP, la Final de Copa de la Liga debía disputarse el sábado 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, factores climatológicos obligaron a cambiar la fecha de su realización.

Desde Quilín apuntaron después al domingo 18 de octubre para programar la definición. Mas los graves incidentes que ocurrieron en la visita de Universidad de Chile a Evertony la previa a la conmemoración del “Estallido Social”, obligaron a sacar el duelo de esta zona. Y así llegar al Claro Arena, hasta ahora.

En síntesis