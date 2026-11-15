Gustavo Gotti abrió la cuenta ante Puerto Montt, pero no pudo terminar el partido inmaculado: recibió una amarilla que lo dejó suspendido, aunque tiene una leve esperanza en revertir aquel fallo.

Cobreloa consiguió un claro triunfo ante Deportes Puerto Montt que le dio paso a la final de la Primera B, que se jugará a partido único ante San Luis de Quillota. A pesar del 3-0 que firmaron los naranjas en Calama, el cuadro adiestrado por Mario Salas recibió un duro golpe.

El goleador del equipo y la división, Gustavo Gotti, anotó la apertura de la cuenta ante los Delfines. Pero también fue castigado con una tarjeta amarilla tras un choque con el portero Luis Ureta. Esa acción mereció la amonestación, según el criterio del juez Francisco Gilabert.

Con esa sanción, Gotti quedó automáticamente suspendido para el duelo ante los Canarios. “Nosotros hicimos la tarea acá en casa, dependíamos de un resultado más que no se nos dio lamentablemente. Pero hay que ir a esa final a buscarlo todo”, aseguró el atacante argentino nacionalizado chileno a TNT Sports.

Una repetición del choque que le costó la amarilla a Gotti. (Captura TNT Sports).

Aunque por el momento, el exjugador de O’Higgins y Deportes Temuco no podrá decir presente contra los Canarios. “Duele, me compliqué un poquito con la amarilla porque quedaba suspendido. Ojalá podamos apelarla, intenté correrme, no sé”, aseguró el atacante loíno.

Gilabert que le muestra la amarilla a Gotti. (Captura TNT Sports).

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Gustavo Gotti alienta a Cobreloa para la final vs San Luis de Quillota

A pesar de que está suspendido, Gustavo Gotti tiene una ligera esperanza en revertir el cobro de Gilabert y estar en la final de Cobreloa ante San Luis de Quillota para dirimir al monarca de la división de plata en el fútbol chileno. Pero dio luces de haber dado vuelta la página.

O quizá de resignación. “Ya está. Hay que ver qué pasa y enfocarnos en esa final”, apuntó el atacante de 33 años, quien de todas maneras sabe que el plantel del Comandante Salas debe abocarse a esa definición. Aunque todavía no está programada la fecha ni el lugar.

Así celebró Gustavo Gotti su gol ante Puerto Montt. (Pedro Tapia/Photosport).

Pero se maneja el estadio Santa Laura como el recinto posible. “Vamos a seguir trabajando, no sabemos cuándo podrá ser la final. Hay que poner la cabeza en eso lo antes posible”, sentenció Gustavo Gotti, quien suplica poder jugar el duelo ante los pupilos de Humberto Suazo.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota y Cobreloa quedaron igualados en la cima de la tabla de la Liguilla de Ascenso y jugarán un partido único para definir al campeón.