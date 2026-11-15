Tanto los Zorros del Desierto como los Canarios ya juegan sus respectivos partidos: el cuadro naranja ante el Velero, mientras que los Canarios frente a los Bravos del Morro. ¡Sigue todos los detalles en vivo!

Llegó el gran día en que Cobreloa y San Luis de Quillota definirán si habrá campeón o no en la Primera B al cabo de las 30 fechas de la fase regular. Fue una espera larga, marcada por un escritoriazo que tuvo paralizada la acción en la categoría de plata.

Pero que finalmente no tuvo castigo para Deportes Puerto Montt, rival que tendrá el cuadro naranja en el estadio Zorros del Desierto. Y sólo tuvo una multa de poco más de 80 millones de pesos a San Marcos de Arica, que había sido desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Aunque la Segunda Sala del ente sancionador que tiene el fútbol chileno finalmente determinó revocar ese castigo a los Bravos del Morro, que serán locales frente a los Canarios en el estadio Carlos Dittborn. Ambos encuentros comenzarán a las 18 horas de este domingo 15 de noviembre, que también tendrá el apasionante desenlace por el descenso a Segunda División.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Entre Cobreloa y San Luis de Quillota saldrá el campeón de la Primera B 2026.