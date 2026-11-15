Cobreloa vs Puerto Montt y San Marcos vs San Luis de Quillota definen el campeón de la Primera B: minuto a minuto EN VIVO
Tanto los Zorros del Desierto como los Canarios ya juegan sus respectivos partidos: el cuadro naranja ante el Velero, mientras que los Canarios frente a los Bravos del Morro. ¡Sigue todos los detalles en vivo!
Llegó el gran día en que Cobreloa y San Luis de Quillota definirán si habrá campeón o no en la Primera B al cabo de las 30 fechas de la fase regular. Fue una espera larga, marcada por un escritoriazo que tuvo paralizada la acción en la categoría de plata.
Pero que finalmente no tuvo castigo para Deportes Puerto Montt, rival que tendrá el cuadro naranja en el estadio Zorros del Desierto. Y sólo tuvo unamulta de poco más de 80 millones de pesos a San Marcos de Arica, que había sido desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.
Aunque la Segunda Sala del ente sancionador que tiene el fútbol chileno finalmente determinó revocar ese castigo a los Bravos del Morro, que serán locales frente a los Canarios en el estadio Carlos Dittborn. Ambos encuentros comenzarán a las 18 horas de este domingo 15 de noviembre, que también tendrá el apasionante desenlace por el descenso a Segunda División.
Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026
Entre Cobreloa y San Luis de Quillota saldrá el campeón de la Primera B 2026.
3' | EL PEYOTA DELGADO QUISO SORPRENDER AL PORTERO DE PUERTO MONTT
Un tiro muy lejano del extremo casi toma desprevenido al portero Luis Ureta, aunque se fue lejos de la portería finalmente. ¡Sigue el 0 en Calama!
¡COMENZAAAARON LOS PARTIDOS!
Cobreloa iguala sin goles ante Puerto Montt en Calama, mientras que San Luis de Quillota empata 0-0 ante San Marcos en Arica.
SORTEOS EN ARICA Y CALAMA
Los capitanes de los cuatro equipos implicados en los partidos que definen el título realizan la reunión correspondiente con cada árbitro. ¡Queda poco para la hora de la verdad!
CONTEO REGRESIVO EN AMBOS ENCUENTROS
Para el comienzo simultáneo, en ambas canchas habrá 10 segundos de cuenta atrás para el PITAZO INICIAL.
LOS EQUIPOS SE ALISTAN PARA SALTAR A LAS CANCHAS
Serán cinco partidos en simultáneo, aunque acá nos preocuparemos de Cobreloa vs Deportes Puerto Montt y de San Marcos de Arica ante San Luis de Quillota. ¡Se afinan los últimos detalles!
MILAD ADELANTA QUE UN EVENTUAL PARTIDO ÚNICO TIENE SEDE DEFINIDA
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COBRELOA FIRMA UNA SUPREMACÍA DESDE 2020 VS EL VELERO
Cobreloa lleva ocho partidos consecutivos sin perder ante Puerto Montt. La última derrota naranja frente al Velero fue el 27 de septiembre de 2020, por 1-0 en Chinquihue
SAN MARCOS Y UN DATO QUE ATERRA A SAN LUIS
San Marcos ganó los últimos tres partidos de Primera B que recibió a San Luis en el Carlos Dittborn: 1-0 en 2023, 1-0 en 2024 y 2-1 en 2025. La última victoria canaria en Arica fue 2-1 en 2021, aunque los Bravos del Morro ya tienen asegurada la presencia en la Liguilla.
LOS CANARIOS TAMBIÉN TIENEN CON QUÉ ILUSIONARSE
San Luis llega a Arica con una racha espectacular: ocho partidos consecutivos invicto en Primera B, con siete triunfos y sólo un empate desde fines de agosto.
OTRO DATO POSITIVO PARA COBRELOA EN LA DEFINICIÓN
Puerto Montt apenas marcó nueve goles fuera de casa durante el campeonato: es el registro visitante más bajo junto con Unión San Felipe
LA ONCENA DE SAN LUIS PARA VISITAR A SAN MARCOS
Foto: @sanluisdequillota.
SAN MARCOS DE ARICA TIMBRÓ SU ONCENA PARA RECIBIR A SAN LUIS
LA ALINEACIÓN DE COBRELOA PARA RECIBIR A PUERTO MONTT
Hugo Araya en la portería; David Tapia, Diego García, Rodolfo González y Matías Tapia en la defensa; Tomás Aránguiz y Cristian Muga en el medioterreno; Jorge Paul Gatica, Facundo Velazco y Álvaro Delgado en labores creativas; Gustavo Gotti como centrodelantero.
ASÍ SE PARA PUERTO MONTT EN SU VISITA A COBRELOA
Luis Ureta en el arco; Kevin González, Nicolás Mancilla, Maximiliano Riveros y Kevin Egaña en la defensa; José Cárdenas, Danilo Díaz y Gabriel Castillo en el mediocampo; Alexis Sabella como enganche; Richard Paredes y Bryan Taiva en el ataque.
PUERTO MONTT CONFIRMA SU FORMACIÓN VS COBRELOA
Foto: @DPMChile.
¿BUEN DATO PARA COBRELOA O NO?
Puerto Montt ya no puede entrar a la liguilla. Tras el empate de Copiapó ante Wanderers, los atacameños alcanzaron 42 puntos; Puerto Montt tiene 38 y aun ganando en Calama solo llegaría a 41.
SAN MARCOS Y SAN LUIS TIENEN ARTILLEROS TEMIBLES
Sebastián Parada es el goleador de San Luis de Quillota con 13 tantos, mientras Camilo Melivilú suma 11 para San Marcos de Arica.
SAN LUIS VISITA A UN CERROJO EN EL NORTE
San Marcos recibió apenas nueve goles en 14 partidos como local y posee uno de los mejores registros defensivos de toda la categoría
ASÍ LUCE EL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO
Foto: Rodrigo Sandoval | relator TNT Sports.
EL DATO QUE HACE CONFIAR A LOS CANARIOS DE CHUPETE SUAZO
Manuel Lema/Photosport.
San Luis es el segundo mejor visitante del campeonato: sumó 22 puntos en 14 salidas producto de seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Solo Santiago Wanderers obtuvo más puntos fuera de casa.
LA MAYOR ARMA LOÍNA ES EL GOLEADOR DEL TORNEO
Pedro Tapia/Photosport
Gustavo Gotti, capitán de Cobreloa, es el máximo artillero de la Primera B 2026 con 18 goles.
¿QUÉ PASA SI TERMINAN EMPATADOS EN PUNTAJE?
Si tanto Cobreloa como San Luis suman los mismos puntos en la tabla, habrá partido único de definición.
EL RÉFERI EN EL CARLOS DITTBORN DE ARICA
Eduardo Fortes/Photosport
Nicolás Gamboa fue el apuntado para pitar el duelo entre San Marcos de Arica vs San Luis de Quillota.
EL JUEZ DEL PARTIDO EN CALAMA
Jorge Loyola/Photosport
Francisco Gilabert fue designado para impartir justicia en el duelo entre Cobreloa vs Deportes Puerto Montt.
¡BUENAS TARDES A TODAS Y TODOS!
Acá les llevaremos todos los entretelones de la fecha 30 de la Primera B, que podría definir al campeón: en Calama, Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt. Y en Arica, San Marcos es local ante San Luis de Quillota. ¡Loínos y Canarios se juegan el título este domingo!