El entrenador que la rompe en su primer año como entrenador se llena de intereses. Un viejo amor viene por él rumbo al 2027.

Humberto Suazo es el entrenador revelación del fútbol chileno. En su debut como DT, el ex goleador llega a la última fecha de Primera B con opción de ser campeón al mando de San Luis de Quillota.

En definición con Cobreloa por determinar al monarca del ascenso, la última fecha del torneo tuvo un sacudón en la dirigencia canalla. Es que desde la Liga de Primera vienen por Chupete.

El “Hombre venido del planeta Gol” termina contrato este año Quillota y la directiva quiere tenerlo dos años más. Según informa El Deportivo, el DT avisó que terminado el torneo analizará la propuesta, aunque un viejo amor también lo tiene en Primera.

El equipo chileno que viene por Humberto Suazo

Humberto Suazo despertó el interés de Audax Italiano para la temporada 2027, elenco que lo tuvo como jugador y ahora inició acercamientos para ficharlo como DT. Chupete brilla en su primer año como entrenador, peleando el título con San Luis en Primera B.

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“La idea es dar un golpe de timón para la próxima temporada, siempre con la esperanza de que el equipo se quede en Primera. De ahí el interés en los servicios de Chupete, por quien ya hicieron los primeros sondeos”, informó la citada fuente.

De la mano con esa intención, Patricio Graff no seguiría en la banca itálica, con irregular campaña que lo tiene aún peleando el descenso. Por eso no habría intención de renovarle su contrato.

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Respecto a Humberto Suazo, su historia con Audax dejó huella en el fútbol chileno. Chupete jugó entre 2004 y 2005, donde anotó 40 goles en 62 partidos, lo que lo llevó a fichar después en Colo Colo. “Además de Audax, otro equipo de la división de honor ya consultó condiciones por el DT revelación de la B”, cerró El Deportivo.