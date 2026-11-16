El lateral derecho le sacó brillo a una pegada espectacular para darle un triunfo clave a los Canarios, que se medirán a Cobreloa para definir al campeón de la Primera B.

San Luis de Quillota parecía no tener cómo vencer a San Marcos de Arica y casi al final del partido, los pupilos de Humberto Chupete Suazo encontraron la llave para festejar el triunfo. Fue gracias a un tiro libre espectacular que ejecutó Guillermo Avello.

El lateral derecho le sacó brillo a su pegada para hacer estéril el vuelo del golero Benjamín Tapia. Literalmente clavó la pelota en un lugar imposible para el buen portero de los Bravos del Morro. Desató la fiesta en el plantel de los Canarios y también en el cuerpo técnico liderado por Chupete.

“Gracias a dios. Le pegué con fe, en los entrenamientos se practica harto el balón parado. Traté de hacer lo mismo y se dio. Se clavó en el ángulo”, manifestó Avello en una entrevista que le concedió a TNT Sports. Antes de comenzar el diálogo con el periodista Felipe Puccio, fue felicitado por el estratego sanantonino.

Así fue el festejo de San Luis tras el postrero triunfo en Arica ante San Marcos. (Andy Manzanares/Photosport).

Suazo dijo que “se lo merece. Es su momento”, sobre la alegría que inundaba a Avello tras la hermosa conquista. “Ha sido una temporada muy regular, se ha trabajado mucho. Feliz por todo el equipo que se ha esforzado mucho”, dijo el excarrilero de Deportes Limache.

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“El que marca el gol pasa a segundo plano. Vamos con todo a esa final que es de todos”, apuntó Avello, quien en su carrera también jugó para Deportes Valdivia, Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, su víctima de la fecha 30 en la división de plata.

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Avello palpita la final vs Cobreloa tras su golazo que hizo gozar a Chupete Suazo

Guillermo Avello sabe que San Luis de Quillota no tendrá al suspendido Facundo Juárez en la final vs Cobreloa y eso obligará al Chupete Suazo a buscar fórmulas. “Son situaciones adversas del partido, parte de. Esto es así”, aseguró el marcador de punta derecho.

“Pero gracias a dios pudimos plantear mejor el partido en el segundo tiempo. Salir más a la contra con Fabi (Pastenes) y (Martín) Carreño. Gracias a dios se dio el triunfo casi al final”, agregó Avello, autor de una obra de arte que hizo disfrutar a todos los sanluisinos.

San Luis de Quillota celebró con mucho fervor el golazo de Avello. (Andy Manzanares/Photosport).

Por cierto, también vislumbró el duelo decisivo ante los Zorros del Desierto. “Cobreloa es un rival duro, por algo estamos peleando hasta el final. Tenemos un gran equipo, será un lindo partido”, sentenció el Guille Avello, quien le sacó lustre a su pierna derecha en el estadio Carlos Dittborn.

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Revisa el compacto del triunfo de San Luis vs San Marcos

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota y Cobreloa quedaron igualados en la cima de la tabla de la Liguilla de Ascenso y jugarán un partido único para definir al campeón.