Ariel Leporati, DT de la Rojita, dice que este es un equipo especial y que desde el día uno mostró talento en los entrenamientos. Chile debuta este sábado.

La selección chilena Sub 17 ya está en Qatar, país donde se disputará el esperado Mundial de la categoría. Este sábado, “El Equipo de Todos” tendrá su debut ante Argelia, por el Grupo J del torneo.

Ariel Leporati, entrenador del equipo que componen nombres como Felipe Raipán y Joaquín Muñoz, dijo en la previa que “un Mundial genera mucha ilusión y no nos podemos engañar con eso. Hay tres jugadores que se repiten un Mundial”.

“El mensaje es de equilibrio, que esa ilusión aflore y saque lo mejor de cada uno, pero entendiendo que tenemos tres partidos por delante asegurados. Para poder seguir, tenemos que resolverlos y ganarnos el derecho”, dijo al corresponsal de RedGol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Chile y una generación especial en el Mundial Sub 17

La Rojita ya está lista para el debut en Qatar, donde este sábado juega ante Argelia. El elenco de Ariel Leporati viene con experiencia y amistosos que llaman al optimismo, aunque el DT es cauteloso en las expectativas de un grupo que siempre dio que hablar.



“El proceso ha sido muy bueno, la preparación de estos jugadores ha sido óptima. Tienen otra realidad y exigencia, jugadores que nacieron en Iquique, Punta Arenas, Santiago, del extranjero y otros con roces en Primera División”, dice el DT.

Para el estratega, “este es un grupo muy talentoso. Siempre nos llamó la atención cómo se entrenaron desde el primer día y han ido creciendo. El mensaje es que tenemos que ser capaces de resolver estos tres partidos”.

“No pondría ni piso ni techo, tenemos que trabajar con la ilusión que genera esto”, cerró Leporati. La Rojita juega este sábado ante Argelia, después el martes 24 de noviembre, ante República Dominicana, y cierra tres días después, contra Montenegro.