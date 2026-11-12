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Mundial Sub 17

Escándalo en el Mundial Sub 17: rival de Chile se borra del torneo por motivos de seguridad

La selección de Estados Unidos no se presentará a jugar e informó una semana antes del torneo, afectando directamente a la Roja.

Por Felipe Escobillana

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Estados Unidos se bajó del Mundial Sub 17 y deja a Chile en el aire
© ArchivoEstados Unidos se bajó del Mundial Sub 17 y deja a Chile en el aire

Un escándalo se vive a una semana de que comience el Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar, pues la selección de Estados Unidos decidió no presentarse a jugar el torneo.

Esto debido a razones de seguridad, por el conflicto que la nación norteamericana tiene con medio oriente.

La Federación US Soccer mandó una carta a la FIFA para señalar el abandono. “Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el Mundial”, indican.

“Lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de EE.UU. para Qatar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo”, agregan.

Era rival de Chile: Estados Unidos se retira del Mundial Sub 17 por motivos de seguridad | Emol.com

La selección chilena iba a jugar contra Estados Unidos

El problema para Chile en el Mundial

La FIFA debe actuar rápidamente ahora, pues Estados Unidos integraba el Grupo J que compartía con Chile, Montenegro y Argelia.

No ha informado aún si el grupo quedará con 3 elenco o habrá reemplazante, considerando que sería muy injusto dejar la zona con una selección menos pues muchos mejores terceros avanzan a 16avos de final. Y para eso se necesita sumar puntos.

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Chile, dirigido por Ariel Leporati, debuta el 21 de noviembre contra Argelia, el 24 debía jugar ante Estados Unidos y culmina el 27 contra Montenegro.

Habrá que esperar la resolución que tome la FIFA, para saber si encuentra una selección flash en la Concacaf para reemplazar a los norteamericanos.

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