Chile vive un periodo de incertidumbre. Nicolás Córdova se ha transformado en la cara visible de esta situación, por lo que no es muy raro pensar que se podría quedar un buen tiempo más.

Tras el fallido ciclo de Ricardo Gareca, Córdova asumió como entrenador interino de la selección. La gracia de esta situación, es que sea un parche de emergencia hasta que llega un técnico definitivo, pero el problema es que el proceso temporal se ha estirado más que sueldo mínimo.

Córdova y la opción de seguir

El gran candidato a la selección chilena es Manuel Pellegrini, pero esto asoma más como un deseo que como una realidad. El DT pasa por un gran momento en Real Betis y además, recién el próximo 19 de noviembre hay elección en la ANFP. Nicolás Córdova observa todo esto a la distancia.

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“Yo estoy a disposición de la Federación, estoy a disposición de la Federación para estar donde me toque. Estoy muy feliz en el proyecto de la juvenil, muy feliz. si viene algún entrenador que necesita que nosotros estemos más cerca de él, lo vamos a hacer”, indicó Córdova a Mega.

“Después, si las circunstancias hacen que a lo mejor yo sea el elegido, se conversará, es lo que he dicho desde que asumí en este rol, así que por ahora preparar estos dos partidos, disfrutar que está en la selección en lo máximo“, complementó.

Nicolás Córdova sigue al mando de La Roja por ahora. Imagen: Photosport

Más allá de su opción, Nicolás Córdova remarcó que la selección ha ganado jugadores en este periodo de “transición” y que tanto él, como los demás entrenadores de las menores, estarán para ayudar a quien tome a La Roja de forma definitiva.

“Creo que el grupo está en excelentes condiciones y después lo que vendrá, no lo sabemos. Vienen ahora elecciones, viene un montón de cosas que hay que resolver, pero lo importante es que estamos todos los que trabajamos en las selecciones juveniles a disposición del que venga“, cerró Córdova.