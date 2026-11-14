El entrenador quedó conforme con el nivel mostrado por Chile, a pesar de la nueva derrota ante Colombia en Cali.

Una nueva derrota suma la selección chilena bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova. Ahora fue Colombia quien le ganó al equipo nacional, por 1-0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

La Roja mostró muy poco en el reducto del Valle del Cauca, y terminó inclinándose con el solitario autogol de Guillermo Maripán.

Terminado el partido habló el entrenador del equipo nacional, quien a pesar del nuevo revés, se mostró confiado de cara al futuro y dijo que está disponible para seguir en el cargo, si los nuevos dirigentes de la ANFP así lo desean.

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Nicolás Córdova se muestra dispuesto a seguir en la banca de la Roja

Nicolás Córdova cree que la selección chilena está dando pasos hacia adelante, en comparación al pésimo nivel que mostró en las pasadas Eliminatorias, donde obtuvo el último lugar.

“Yo veo esto con mucha esperanza. Hay jugadores que crecen y hace seis meses no estaban en la Selección. Compiten de buena manera. Todo suma. Jugadores que su futuro estará afuera. No nos sobra nadie y estos partidos son demasiado importantes para medirnos. La última vez que vinimos acá perdimos 4-0. Hoy hubo un cambio de imagen. Es complejo hacerlo”, dijo el entrenador.

“Los jugadores tienen que empoderarse. Estamos esperanzados en lo que viene. De acá para adelante, lo que pase no lo sabemos. Estoy a disposición de la ANFP y estoy orgulloso de haber liderado este camino“, fue el mensaje de Nicolás Córdova a Quilín.

El jueves 19 de noviembre se realzarán elecciones de directorio en la ANFP, donde el ganador tiene como principal misión pensar en el nuevo entrenador para la selección nacional.

¿Apostarán por las métricas?

En síntesis

Colombia venció 1-0 a Chile en Cali con un autogol de Guillermo Maripán .

en Cali con un autogol de . El entrenador Nicolás Córdova confirmó que está disponible para continuar dirigiendo a la selección.

confirmó que está disponible para continuar dirigiendo a la selección. La ANFP realizará elecciones de directorio el jueves 19 de noviembre para definir al entrenador.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile ante Colombia en el estadio Nacional?

El segundo amistoso de la selección chilena ante su similar de Colombia se realizará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.