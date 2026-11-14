En una entrevista que concedió a una emisora de su ciudad natal, el "Nine" le tiró la presión a la dirigencia de "La Gloria" para que negocie con Blanco y Negro su incorporación.

Una de las máximas figuras que tuvo Colo Colo en la obtención de su estrella número 35 fue el delantero argentino Javier Correa, máximo goleador del equipo con 18 tantos, y que será pilar en la conformación del plantel para la temporada 2027.

Para sorpresa de todos, los planes del cordobés serían distintos, y no hablamos de un rumor periodístico. Fue el propio Nine que en conversación con la radio Cadena 3 de su país, no ocultó su deseo de regresar al club de sus amores: Instituto.

“No te puedo decir que sí, porque voy a ser preso de mis palabras. Depende de ellos digamos, no depende de mí ahora. Depende pura y exclusivamente de ellos”, afirma Correa en referencia a la directiva de La Gloria que haga el esfuerzo para firmarlo.

Cuando le preguntan si tiene ganas de volver al cuadro de su infancia, responde que “sí, todos los días, pero no depende de mí“, aunque recalca su amor por ese club al mencionar reiteradas veces que “yo soy de Instituto y a mí nadie me va a mover”.

Javier Correa abre la puerta para irse de Colo Colo

En esta entrevista, donde mostró parte de su casa que la tiene adornada con los colores de Instituto y la camiseta con la que debutó en Primera División, el goleador albo explicó de dónde proviene el amor por la institución de Alta Córdoba.

“Me ayudó en mis momentos de crecimiento para ser lo que soy hoy, jugador profesional, confió en mí cuando tenía 16 años, que es una locura. Es un amor que no lo puedo explicar”, afirmó Correa quien dice estar “agradecido todos los días” por ser de Instituto.

Declaraciones que aparecen en medio de la mejor temporada de su carrera como futbolista, donde en Liga de Primera suma 18 goles en 19 partidos, además de otros siete tantos entre copas nacionales, para llegar a 25 dianas en 1.599 minutos con Colo Colo.

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En síntesis