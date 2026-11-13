Colo Colo lamenta muchas bajas para enfrentar a Racing en el amistoso internacional. Correa y Vidal no juegan por estar lesionados.

Colo Colo jugará un amistoso ante Racing esta tarde, desde las 19 horas, en el estadio Ester Roa de Concepción. Encuentro que servirá para celebrar la estrella 35 obtenida hace cinco días en Chillán, ante Ñublense.

Los albos eso sí no contarán con la formación titular. Partiendo por sus dos jugadores más emblemáticos, Arturo Vidal y Javier Correa, que no estarán en Collao.

El King sufrió una lesión ante los Diablos Rojos en su tobillo derecho en el momento que anotó la apertura de la cuenta, por lo que está en tratamiento kinésico para poder jugar ante Universidad Católica.

El partido entre Colo Colo y Racing se podrá ver a través de Disney+.

El delantero también está lesionado. El parte médico de los albos señala que tiene una sobrecarga en la rodilla derecha, por lo que no estará presente en el amistoso internacional.

El parte médico de Colo Colo

Los otros ausentes de Colo Colo

Colo Colo no contará tampoco con muchos jugadores que están en sus respectivas selecciones, debido a que hay fecha FIFA en estos momentos.

Vozinha viajó a África para jugar por Cabo Verde, por lo que no estará presente. Otro arquero como Gabriel Maureira tampoco está disponible, pues se encuentra en la Sub 20.

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Los albos además tienen en Colombia a Felipe Méndez, Iván Román y Jonathan Villagra, por lo que la mitad del equipo titular que jugó ante Ñublense no estará disponible.

Se le debe sumar también a Felipe Raipán, que ha sumado minutos esta temporada y se encuentra con la Sub 20 en Qatar para jugar el Mundial.