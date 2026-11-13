Fernando Ortiz sigue sumando juveniles al primer equipo de Colo Colo y quiere darles la oportunidad de debutar ante Racing.

Colo Colo fue campeón este año con una característica muy especial del plantel: la gran cantidad de juveniles que Fernando Ortiz hizo debutar.

Algo que mantendrá de cara al amistoso ante Racing que se jugará desde las 19 horas en Concepción, en el cual convocó a nuevos juveniles para que puedan empezar a tomar experiencia.

El lateral Diego Acevedo y el volante ofensivo Xavier Romero, ambos de 16 años, son quienes aparecen en la nómina para enfrentar a la Academia, jugadores que fueron destacados por Ortiz.

El partido entre Colo Colo y Racing se podrá ver a través de Disney+.

“A ambos jugadores los veníamos siguiendo en su categoría. Tienen una edad donde quizás no se esperaban una convocatoria, pero al hacerlo damos indicios de que los jóvenes también pueden estar”, señaló el DT del Cacique.

Romero y Acevedo viajaron para jugar ante Racing en Concepción

Los juveniles de Colo Colo a la cancha ante Racing

Su intención es que puedan debutar ante Racing. “Ojalá pueda darles minutos, es un partido lindo para los jóvenes, ambos me llamaron la atención. Hay material abajo”, destaca.

Sobre Acevedo, el Tano señaló que “no hay muchos laterales izquierdos, tiene una técnica interesante”, mientras que de Romero fue más categórico.

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“También es muy técnico. Parece niño de 12 años si le ven la cara, pero se destacan en su categoría y tienen merecida la posibilidad de jugar un partido tan importante”, señaló.

A ellos se suman otros tres jóvenes que están en la convocatoria: el delantero argentino Nahuel Flores, el central Vicente Rivas y el volante Felipe Valdivia.