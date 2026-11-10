Juega Copa Sudamericana: El club que podría acabar con la permanencia de Javier Correa en Colo Colo

El “Nine” activó las alarmas ante una posible salida del Cacique tras ganar la estrella 35 y ahora se reveló que podría retornar a Argentina.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera y alcanzó la estrella 35. El Cacique superó a Ñublense por 2-1 y con esto se puso la corona de nuevo monarca del fútbol chileno.

Por lo mismo, se celebró con todo en el Estadio Monumental. Aníbal Mosa decidió abrir el recinto para dar la vuelta olímpica en la Ruca y los festejos se extendieron hasta altas horas de la madrugada del martes.

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Sin embargo, el tono de celebración cambió radicalmente. En especial porque ahora la preocupación está en la renovación del plantel. Lo que tiene como principal alerta a Javier Correa.

“Le agradezco a los hinchas de Colo Colo, son el motor de este club y damos todo para que las cosas salgan bien. Somos campeones. La tienen recontra adentro”, expresó el “Nine” en la celebración en el Monumental.

El delantero delantero fue uno de los más aplaudidos de la jornada. Pero la alerta se desató tras ganar la estrella 35, ya que se deslizó que estaría analizando finalizar su etapa en Chile y dejar al Cacique para el 2027.

En el programa “Fuerte pero al Balong” se detalló que el club de toda su vida, Instituto de Córdoba, va a disputar la Copa Sudamericana. Lo que podría ser una señala sobre su futuro y que lo haría dudar de seguir en Chile.

Correa además tiene buena relación con Jorge Carranza, quien militó en O’Higgins y ahora es manager deportivo de Instituto. A mediados de años ambos fueron vistos juntos y el medio Algarabía Deportiva deslizó la posible vuelta del “Nine”.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Correa?

Lo concreto es que Javier Correa tiene contrato vigente con Colo Colo hasta finales de diciembre del 2027. El cordobés de 34 años, es uno de los sueldos más altos y uno de los jugadores determinantes en el plantel de Fernando Ortiz.

Por lo que se indica que apenas se renueve el vinculo con el “Tano” se buscará asegurar la permanencia del “Nine” al menos una temporada más.