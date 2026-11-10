“Que sigan todos”: La particular exigencia del plantel de Colo Colo a Aníbal Mosa

En el Cacique quieren seguir con la senda de triunfos y la petición a la dirigencia es mantener a la mayor cantidad de jugadores posibles.

Colo Colo festejó a lo grande la estrella 35. Tras el triunfo frente a Ñublense, el Cacique decidió abrir el estadio monumental solo para celebrar la conquista de la Liga de Primera.

Con la Ruca con un lleno total, el plantel de Fernando Ortiz recibió la ovación de los hinchas que agradecieron la conquista de una nueva estrella en el firmamento Albo. “Yo estoy agradecido y seguramente esta semana me podré juntar con el presidente. La prioridad la tiene Colo Colo y ¿por qué no ilusionarse? Podemos ilusionarnos para mucho más”, recalcó el “Tano”, ya pensando en lo que podrá ser el próximo año.

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Pero ahora, y tal como lo enfatizó Aníbal Mosa, comienza otro partido y que tiene relación con las renovaciones. El DT tiene la prioridad, aunque todo indica que llegarán a buen puerto. Luego sigue Arturo Vidal, y la lista contempla hasta a 10 jugadores del plantel. Si hasta se habla que Javier Correa tendrá que abordar su situación.

Aunque en la interna ya se desliza el deseo de que se pueda mantener el grupo para el 2027 pelear la Copa Libertadores. “Es es una revancha para mí. Salí para volver a jugar y agarrar ritmo, y confianza. Por suerte pude volver y ser campeón“, apuntó Jeyson Rojas a Radio ADN.

El lateral que volvió tras una vuelta larga, enfatizó que el grupo está más unido que nunca y ese factor no se puede desaprovechar. “Esperemos que puedan seguir todos. Este año nos fue super bien“, agregó, dejando en claro que el equipo no teme a competir bajo el alero del “Tano”.

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¿Qué jugadores deben negociar su renovación en Colo Colo?

Tal como se mencionó, el que tiene la prioridad para negociar su renovación es Fernando Ortiz. Tras el DT, la lista la continúa los jugadores como Arturo Vidal, Matías Fernández, Claudio Aquino, Fernando De Paul, Lautaro Pastrán, Maxi Romero y Marcos Bolados entre otros.