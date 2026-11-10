Con Arturo Vidal a la cabeza: los 5 jugadores que quiere renovar Colo Colo para la temporada 2027

El plantel del campeón puede perder a muchos jugadores por temas contractuales y en Blanco y Negro ya negocian.

A Colo Colo le sobraron tres fechas, porque en la jornada 27 de la Liga de Primera ya se coronó campeón del torneo, con 10 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

Los albos están de fiesta y eso quedó en evidencia este lunes, porque Blanco y Negro organizó una masiva celebración en el estadio Monumental, para que los hinchas del Cacique vieran de cerca la nueva copa ganada por el club.

Consumado el principal objetivo de la temporada, ahora en ByN tiene que pensar en el futuro y en el armado del plantel de cara a la temporada 2027, aunque la primera misión de la concesionaria es extender el vínculo del DT Fernando Ortiz.

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Los 5 jugadores que busca renovar Colo Colo para 2027

El largo plantel de Colo Colo perderá a muchos nombres de cara a 2027, debido a que hay 11 futbolistas que terminan contrato y no todos seguirán en el club para el año venidero.

Arturo Vidal, Claudio Aquino, Vozinha, Fernando de Paul, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero, Erick Wiemberg, Marcos Bolados, Matías Fernández y Javier Méndez terminan su vínculo, pero sólo 5 tienen chances concretas de seguir, según El Mercurio.

Arturo Vidal no ha renovado su contrato en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

El citado medio indicó que los futbolistas que son prioridad para ByN son Vidal, Wiemberg, Pastrán, Madrid y Romero. Además, Leandro Hernández, Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Tomás Alarcón ya llegaron a acuerdos para alargar sus estadías en Macul.

La prioridad para 2027 es Arturo Vidal, pero las negociaciones no serán sencillas, ya que entre el King y Aníbal Mosa empezaron una especie de batalles de declaraciones cruzadas, que pone en duda la continuidad del ahora defensor.

Colo Colo tiene tiempo para armar un plantel potente de cara a la temporada que se avecina, aunque no ha terminado su año deportivo, porque sigue en competencia en la Copa Chile, donde se medirá con O’Higgins por semifinales.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera