El Ministerio Público solicitó las penas para los oficiales por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones la fatídica noche del 10 de abril del 2025.

Un año y siete meses sin justicia. El fatal atropello que derivó en la muerte de dos hinchas de Colo Colo la fatídica noche del 10 de abril del 2025 a las afueras del Estadio Monumental todavía no tiene culpables, aunque en Tribunales se dio un paso clave.

Según dio a conocer Meganoticias, la Fiscalía Oriente pidió una pena de 15 años de prisión efectiva para los dos oficiales de Carabineros involucrados en el grave incidente en Macul, el capitán Williams Henríquez Troncoso y el sargento segundo Luis Rojas Salazar.

El Ministerio Público exigió ante la Justicia 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el atropello que causó la muerte de Martina Riquelme y Mylan Liempi, además de otros cinco años de presidio menor en su grado máximo por las lesiones sufridas por otros dos hinchas de Colo Colo.

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Fiscalía pide prisión a Carabineros por atropello a hinchas de Colo Colo

El medio televisivo reveló la acusación de la procuraduría, donde detallan que los policías manejaron el vehículo táctico blindado, de aproximadamente 7.5 toneladas y con visibilidad limitada, avanzaron por calle Marathon hacia el sur, en contra del sentido del tránsito y sin alertar por altavoces a los fanáticos albos.

Para la Fiscalía, la acción de los Carabineros “se realizó a una velocidad imprudente y generó un riesgo previsible“, tanto por las características del móvil como por la cantidad de hinchas de Colo Colo que se movían por las afueras del Monumental.

No fue lo único, agregaron que la actuación de los oficiales “infringieron el manual de operaciones para el control del orden público, las reglas para el uso de la fuerza y otros protocolos institucionales”, además de generar “abuso de su cargo, creando un riesgo no permitido con su obrar resultante en el atropello y muerte de dos víctimas”.

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