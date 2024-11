En horas de la mañana se conoció la noticia de que un grupo de jugadores de Colo Colo se encontraban acusado de drogar a una mujer en un bar de la comuna de Vitacura. La primera información, según reportaba La Tercera, Arturo Vidal, sería uno de los principales apuntados, siendo este trasladado hasta la 37ª Comisaría de Vitacura en estado de ebriedad.

Fiscalía Oriente aclara la situación del jugador de Colo Colo

Finalmente, en horas de la mañana desde la Fiscalía Oriente expresaron que no hubo detenciones en el lugar.

Eso sí, la misma Fiscalía, confirmó que se abrió una investigación contra Arturo Vidal y otros futbolistas por el delito de connotación sexual ocurrido en el bar Mia de Vitacura.

Posteriormente, el Coronel de Carabineros, Gerardo Aravena, señaló en una rueda de prensa que si bien no hubo detenidos “ (Arturo Vidal) fue trasladado a la comisaria dentro del contexto de las primeras diligencias e indagaciones bajo la figura de un control de identidad investigativo y luego pudo continuar con sus actividades”.

Administrador del local se refiere a acusación:

Una de las primeras personas en hablar fue el mismo administrador del bar, Félix Opazo, quien señaló que “jugadores como Arturo Vidal habrían permanecido en el bar e incluso habrían atendido alguna supuesta petición de parte de las autoridades”.