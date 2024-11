Administrador del pub de la fiesta de jugadores de Colo Colo saca la voz: "No pongo las manos al fuego por nadie"

La fiesta en la que participaron jugadores de Colo Colo en el pub Mia de Vitacura terminó con un complejo incidente, luego de que una persona denunciara una posible agresión sexual en el lugar tras haber sido drogada.

El administrador del pub, Félix Opazo, conversó con Chilevisión y entregó detalles de lo que pasó.

“La hermana de una niña que estaba adentro del bar, que estaba un poco pasada de copas por decirlo de alguna forma, fue a buscarla y ella me insinúa que la pueden haber drogado adentro del bar. Le dije que no creía, pero cuando llega personal municipal dice que fue drogada”, confesó.

“Tú administras un bar. Pero no sabes lo que puede pasar en el baño o en la terraza”, señaló en Chilevisión. “No pongo las manos al fuego por nadie. No estás en todos los lugares del bar. Y si hay algún abuso, tendrán que verlo”, contó.

Detalló que “la hermana de la víctima dijo que ella supuso que la habían violado, yo mismo la ayudé a salir y a entrar al vehículo. Después lo que pudo haber pasado se me escapa de las manos”.

“Jamás dijo o insinuó que la habían drogado, ella (la hermana) supuso que la pueden haber violado. Pero ella (la víctima) jamás dijo “me pasó esto, me hicieron esto, tal persona me hizo esto”. Nada”, sostuvo Opazo.

Jugadores de Colo Colo fueron a una fiesta en la que se produjo un incidente

“Ella hace una presunción de que fue drogada, porque estaba en mal estado. Es lo que piensa. Ahí Carabineros le dice que vaya a hacer la denuncia”, agregó.

La fiesta de los jugadores de Colo Colo

Contó el administrador del bar que “llegaron algunos jugadores a disfrutar un rato, pongo música y uno se relaciona con ellos”.

“A las 4 o 5 llegaron a fiscalizar si había una fiesta, la junta que teníamos en el bar. Llegaron por los vehículos que habían afuera, entendiendo que había un evento”, agregó.

“Estaban en el salón, en la parte de atrás. El DJ se había ido, a las 3 de la mañana. Estaban conversando, llegaron 60 o 70 personas. Eran jugadores de Colo Colo, amigos y amigas. Normalmente yo no abro el bar a público general, lo abro para un evento especial”, manifestó. “Eran 8 o 10 jugadores de Colo Colo. Estaba Cepeda, Palacios fue un rato y se fue, Dani Gutiérrez. Vidal llegó tarde, a las 2 o 2.30″, contó el administrador.

Sobre la salida de los jugadores de Colo Colo, dicen que “ellos no arrancan, nadie se va detenido, Carabineros hace procedimiento normal y querían saber por qué la niña estaba así. La persona que hace la denuncia no es la víctima, es la hermana que no estaba en el bar”.

“Creo que tenemos más de 20 cámaras. A mí no me han pedido los registros, no sé si al dueño. Pero hay cámaras en casi todo el bar. Está todo ahí para el seguimiento”, manifestó Opazo.