El Cacique registra la mayor ventaja sobre un escolta en todo el fútbol subcontinental. Sólo en Bolivia se acercan al registro de nuestro balompié.

Colo Colo conquistó con antelación, a tres fechas de terminar la temporada 2026, el título de Liga de Primera para agrandar su palmarés con la estrella número 35 de sus 101 años de historia, que lo reafirman como el más ganador del fútbol chileno.

Gracias a esta nueva conquista logró superar la misma cantidad de campeonatos que tienen en conjunto tanto Universidad de Chile y Universidad Católica, con 18 y 16 respectivamente. Por si fuera poco, los albos establecen un récord a nivel sudamericano.

La diferencia entre Colo Colo y los azules, de 17 títulos, es la más grande entre el más ganador y el segundo entre las 10 ligas que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Muy por encima de potencias del continente.

De hecho, la única competencia que se acerca al balompié nacional es Bolivia, donde el más ganador de ese país es Bolívar con 31 coronas y le saca 15 de ventaja a su escolta, el archirrival The Strongest que tiene 16. Le sigue Paraguay donde Olimpia tiene 18 contra las 35 de Cerro Porteño, o sea, 13 de diferencia.

El récord sudamericano que firma Colo Colo gracias a su estrella 35

Si vamos a las ligas más importantes de Sudamérica las diferencias se estrechan. En Argentina, entre River Plate con 37 y Boca Juniors con 35 sólo hay dos de diferencia, pero superan en campeonatos a los dos grandes de Avellaneda, como Racing (18) e Independiente (16).

En Brasil la pelea también es estrecha. El más ganador de ligas es Palmeiras con 12 y le saca cuatro de ventaja a Flamengo que suma ocho, es decir, la misma cantidad de títulos que Vasco da Gama y Fluminense juntos con cuatro cada uno.

Por su parte, en Colombia el más ganador es Atlético Nacional con 18, dos por encima de Millonarios con 16. Mientras que la mejor diferencia del fútbol sudamericano está en Venezuela donde Caracas con 12 supera por apenas uno a Deportivo Táchira que suma 11.

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En síntesis