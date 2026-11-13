Carlos Alcaraz enciende las alarmas en la previa al ATP Finals

El tenista español se prepara para su estreno en el ex Torneo de Maestros y no pudo terminar la práctica este viernes.

Para muchos el gran candidato para quedarse con el ATP Finals de Turín es el español Carlos Alcaraz, quien viene de imponerse en el Masters 1000 de París.

El murciano se quedó con las ganas de obtener el certamen en la temporada 2025, cuando perdió en la final con el italiano Jannik Sinner, quien se encuentra fuera del torneo por lesión.

Alcaraz se alista para su estreno en el campeonato que cierra el año, pero este viernes encendió las alarmas y no pudo completar con normalidad sus trabajos en Turín.

Todos los detalles del ATP Finals de Turín se pueden ver a través de Disney+.

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Carlos Alcaraz tiene problemas estomacales antes del ATP Finals

El portal español especializado en tenis Punto de Break, dio a conocer que Carlos Alcaraz no pudo entrenar con normalidad y terminó antes de tiempo su práctica con Flavio Cobolli.

“Carlos Alcaraz ha sufrido un imprevisto de última hora en su entreno de hoy en las ATP Finals con Flavio Cobolli y a tres días de su debut. El español, que ayer realizó un intenso entrenamiento con Alexander Zverev, se ha visto obligado a interrumpir su entrenamiento con el italiano tras sufrir problemas estomacales“, señaló el citado medio.

Carlos Alcaraz se alista para el ATP Finals. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

“En principio, se espera que las molestias no vayan a más y la indisposición vaya desapareciendo con el paso de las horas o días”, agregó el portal español.

Carlos Alcaraz debutará este lunes en el ex Torneo de Maestros, cuando se mida desde las 10:00 horas de Chile con el estadounidense Frances Tiafoe.

En síntesis

Problemas estomacales obligaron a Carlos Alcaraz a suspender su práctica con Flavio Cobolli.

obligaron a Carlos Alcaraz a suspender su práctica con Flavio Cobolli. Frances Tiafoe enfrentará a Carlos Alcaraz este lunes a las 10:00 horas de Chile.

enfrentará a Carlos Alcaraz este lunes a las 10:00 horas de Chile. Jannik Sinner venció a Alcaraz en 2025 y hoy es baja por lesión.